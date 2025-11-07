Situație revoltătoare în comerțul românesc. Inspectorii ANPC au descoperit produse alimentare alterate, cu urme de mucegai, expuse pe rafturi pentru vânzare.

Consumatorii din România se confruntă și cu carne expirată și produse fabricate în condiții igienice precare, cu utilaje murdare.

Între 3 și 7 noiembrie, inspectorii ANPC au verificat activitatea a peste 450 de comercianți.

Controalele au dus la sancționarea a 290 de comercianți, cu amenzi ce totalizează circa 1,43 milioane de lei, iar alte 221 de unități au primit avertismente din partea ANPC.

Inspectorii ANPC au decis retragerea definitivă de la vânzare a unor produse neconforme în valoare de peste 71.000 de lei și suspendarea temporară a altor produse evaluate la peste 57.000 de lei.

Inspectorii ANPC au constatat, cel mai des, lipsuri în etichetarea cărnii și produselor din carne, vânzarea alimentelor expirate, folosirea frigiderelor cu gheață sau garnituri deteriorate și utilizarea echipamentelor uzate, murdare sau cu urme de mucegai.

Inspectorii au mai identificat cazuri în care comercianții nu au respectat instrucțiunile producătorilor privind condițiile și temperaturile de păstrare a produselor.

Între 27 și 31 octombrie 2025, ANPC a desfășurat, la nivel național, o serie de verificări menite să asigure respectarea legislației privind protecția consumatorilor.

În urma constatărilor, comisarii ANPC au dispus sancțiuni semnificative: 877 de amenzi totalizând peste 4,54 milioane de lei, 614 avertismente, retragerea definitivă de la vânzare a produselor neconforme în valoare de peste 171.000 de lei, suspendarea temporară a altor produse evaluate la peste 300.000 de lei și suspendarea serviciilor pentru 14 operatori până la remedierea problemelor.

Cele mai frecvente nereguli depistate de inspectori au inclus: funcționarea fără autorizații, comercializarea alimentelor expirate, preparate din carne manipulate necorespunzător după desigilare, vânzarea cărnii și a cărnii tocate fără afișarea prețului pe unitate alături de cel pe bucată, lipsa informațiilor clare privind termenul de valabilitate și condițiile de păstrare, neafișarea prețurilor și a altor detalii esențiale pentru consumatori, precum și absența traducerilor în limba română pentru informațiile obligatorii.