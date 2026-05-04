Declarația lui Alexandru Nazare vine în contextul în care Parlamentul urmează să voteze marți moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

„Un moment important pentru traiectoria economică a României. Evoluţiile interne din această săptămână influenţează direct economia, pieţele şi nivelul de trai al populaţiei. Un punct de inflexiune şi o săptămână care marchează un moment de echilibru fragil pentru România, în contextul politic actual”, atrage atenţia luni, într-o postare pe Facebook, ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare.

Potrivit ministrului, evoluțiile din ultimele 10 luni pot fi fie consolidate, fie puternic afectate chiar în cursul acestei săptămâni.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, evidențiază o serie de evoluții economice pozitive, printre care reducerea deficitului bugetar de la 2,28% din PIB la 1,03% într-un interval de un an, echivalentul unei scăderi nominale de peste 22 de miliarde de lei în primul trimestru.

Totodată, veniturile statului au crescut cu 12,3%, evoluție care reflectă o colectare mai eficientă și o economie mai stabilă, în timp ce cheltuielile publice s-au redus cu 2,8%, marcând prima corecție semnificativă a cheltuielilor rigide ale statului.

„Deficitul de cont curent – indicatorul care arată diferenţa între cât produce şi cât consumă economia, respectiv dependenţa României de finanţare externă şi importuri – a încetinit puternic, de la +34,4% (2024) la doar +3,4% (2025), semn al reechilibrării externe. Deficitul comercial – diferenţa dintre importuri şi exporturi, adică măsura în care economia consumă din exterior mai mult decât produce intern – s-a îmbunătăţit, investiţiile străine directe au crescut cu peste 45% în 2025, ajungând la aproximativ 8,1 miliarde euro, semn clar de revenire a încrederii investitorilor. Este o inversare radicală de trend şi arată că România redevine atractivă pentru capitalul internaţional, într-un context de stabilizare macroeconomică şi reducere a riscurilor fiscale. Investiţiile finanţate din fonduri europene şi PNRR au crescut cu 12,7%, susţinând dezvoltarea fără presiune suplimentară pe bugetul de stat”, explică ministrul Finanţelor.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că datele publicate recent confirmă intrarea României într-o etapă reală de stabilizare și reechilibrare macroeconomică, după o perioadă marcată de dezechilibre semnificative.

Totuși, oficialul atrage atenția că aceste progrese rămân fragile și depind în mare măsură de stabilitatea politică. În opinia sa, evoluțiile din perioada imediat următoare pot genera riscuri importante pentru economie și populație, printre care creșterea costurilor de finanțare ale statului, cu efecte asupra bugetului, taxelor și cheltuielilor.

De asemenea, el menționează riscul întârzierii sau blocării investițiilor publice și europene, cu impact asupra infrastructurii și pieței muncii, precum și posibilitatea reducerii încrederii investitorilor străini. Alte efecte pot include volatilitate financiară, presiuni asupra inflației și creditării, resimțite în costul vieții, dar și blocarea reformelor structurale deja începute, inclusiv cele care vizează eficientizarea aparatului de stat.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, avertizează că există și un risc imediat, deja vizibil pe piețele financiare, respectiv instabilitatea cursului valutar, cu potențiale efecte asupra economiei.