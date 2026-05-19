Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) informează că în perioada 19 mai, ora 12:00 – 23 mai, ora 10:00, vor fi intervale cu instabilitate atmosferică accentuată, în special în jumătatea estică a ţării. Fenomenele vor include averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi, izolat, grindină.

Potrivit meteorologilor, cantităţile de apă vor fi de 20–30 l/mp, iar izolat pot depăşi 40–50 l/mp, în intervale scurte de timp sau prin acumulare.

Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar joi şi vineri şi în vestul şi centrul ţării, cu viteze de 45–55 km/h. În zona montană înaltă, rafalele vor ajunge la 60–80 km/h.

ANM a emis şi o atenţionare separată pentru miercuri, 20 mai, în intervalul 08:00–22:00, când în Moldova, nordul Dobrogei, estul şi nord-estul Munteniei vor fi intensificări ale vântului de 50–65 km/h.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru intervalul 18 mai – 14 iunie 2026, care indică, în ansamblu, temperaturi apropiate de valorile normale și o tendință de stabilizare a vremii după episoadele de instabilitate de la finalul lunii mai.

18–24 mai 2026: Căldură în nord și centru, ploi în sud și est

Finalul lunii mai aduce temperaturi ușor peste normal în regiunile nordice, estice și centrale, în timp ce în restul țării valorile vor fi apropiate de mediile climatologice. Precipitațiile vor fi abundente în est, sud-est și sud, unde sunt așteptate cantități însemnate de apă, în timp ce în vest, nord și centru regimul pluviometric va fi deficitar.

25–31 mai 2026: Vreme normală, dar mai secetoasă în vest

În această perioadă, temperaturile medii se vor încadra în general în limitele normale, cu ușoare abateri pozitive în nord-vest. Ploile vor fi reduse la nivel național, iar deficitul de precipitații va fi mai accentuat în vest și nord-vest.

1–7 iunie 2026: Debut de vară stabil

Prima săptămână completă de vară aduce temperaturi apropiate de normal în cea mai mare parte a țării, fără fenomene extreme. Cantitățile de precipitații vor fi, de asemenea, în limite normale, contribuind la un regim echilibrat de umiditate.

8–14 iunie 2026: Ușoară încălzire în vest

În a doua săptămână din iunie, temperaturile vor crește ușor în jumătatea vestică a țării, în timp ce în est și sud vor rămâne apropiate de normal. Regimul de precipitații se va menține în limite obișnuite, fără abateri semnificative la nivel național.

Potrivit ANM, începutul verii 2026 se conturează ca unul fără extreme meteorologice majore, cu o evoluție relativ stabilă a vremii pe întreg teritoriul României.