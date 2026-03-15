Autoritățile din Republica Moldova au luat decizia pentru a contracara mai eficient poluarea produsă în urma războiului din Ucraina și pentru a mobiliza rapid resurse suplimentare în prevenirea și limitarea efectelor asupra mediului și sănătății populației.

Autoritățile au raportat că unda de poluare cu produse petroliere continuă să se deplaseze pe cursul râului, iar în unele sectoare din nordul Nistrului nivelul de contaminare depășește limitele admise pentru produse petroliere și hidrocarburanți aromatici.

„Această decizie vine după monitorizarea situaţiei din ultimele zile. (…) Spre regret, unda de poluare cu produse petroliere continuă să se deplaseze pe cursul râului, iar în unele sectoare din nordul Nistrului nivelul de contaminare depăşeşte limitele admise. Prin instituirea stării de alertă de mediu, vom putea mobiliza mai rapid resursele suplimentare şi consolida intervenţia instituţiilor statului pentru a limita impactul asupra mediului şi pentru a preveni orice risc la adresa sănătăţii populaţiei”, a declarat premierul Alexandru Munteanu, potrivit NewsMaker.

În sectoarele afectate, autoritățile locale vor informa cetățenii să evite utilizarea apei din Nistru pentru consum, adăparea animalelor sau alte activități până la revenirea parametrilor în limitele admise. Incidentul a fost declanșat în noaptea de 7 martie, când un atac al Rusiei asupra complexului hidroenergetic Novodnestrovsk a provocat scurgeri masive de produse petroliere în Nistru, volumul poluantului fiind mult mai mare decât cel anunțat inițial de 1,5 tone.

„Chiar dacă în unele puncte, valorile pot reveni temporar în limitele acceptabile, substanţa continuă să vină în valuri”, a spus Serghei Diaconu, directorul Centrului Naţional de Management al Crizelor.

Ministerul Mediului din Moldova a identificat pe 10 martie pete uleioase în amonte de localitatea Naslavcea, iar analiza a confirmat că substanța era petrolieră. Ulterior, Ucraina a comunicat că poluarea a fost cauzată de un atac aerian rusesc asupra infrastructurii energetice din regiunea Cernăuți, cu scurgeri de combustibil de rachetă în râul Nistru.

„În noaptea de 7 martie, atacul brutal al Rusiei asupra complexului hidroenergetic Novodnestrovsk a provocat scurgere masivă a produselor petroliere în Nistru. Ceea ce vedem astăzi nu este un accident natural, ci consecinţa directă a războiului la graniţa noastră. (…) Chiar şi în acest moment, poluantul continuă să se reverse în Nistru, şi observăm că volumul de petrol este mult mai mare decât cel anunţat iniţial de 1,5 tone. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume: vinovatul exclusiv pentru poluare este Federaţia Rusă”, a declarat ministrul mediului, Gheorghe Hajder.

În urma acestei situații, activitatea stației de captare a apei de la Cosăuți, care alimentează apeductul Soroca-Bălți, a fost temporar sistată, iar alimentarea cu apă a fost oprită temporar în localitățile Naslavcea și raioanele Soroca, Bălți, Florești și Sîngerei până la confirmarea calității apei.

În contextul crizei de mediu, Republica Moldova a solicitat activarea Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene și implicarea Ministerului Apărării, pentru a sprijini autoritățile centrale și locale din nordul țării cu militari, echipamente și tehnică. Autoritățile subliniază că Federația Rusă este vinovatul exclusiv pentru poluarea fluviului Nistru și că măsurile luate urmăresc protecția populației și prevenirea agravării situației.