Poliţiştii îi sfătuiesc pe conducătorii auto să se documenteze temeinic, înainte de a porni la drum, cu privire la condiţiile meteorologice din zonele tranzitate, precum şi la eventualele restricţii de trafic în vigoare, pentru a evita situaţiile periculoase şi întârzierile.

Se va semnala ceaţă densă, cu vizibilitate redusă, local sub 200 de metri şi izolat chiar sub 50 de metri. În funcţie de condiţiile locale, fenomenul poate favoriza apariţia gheţuşului în localităţi din judeţele Galaţi, Vaslui, Bacău şi Vrancea.

județul Galaţi: Galați, Pechea, Cudalbi, Târgu Bujor, Corod, Tulucești, Măstăcani, Fârțănești, Frumușița, Piscu, Independența, Drăgușeni, Berești-Meria, Slobozia Conachi, Berești, Vânători, Braniștea, Cavadinești, Valea Mărului, Foltești, Schela, Smârdan, Șendreni, Cuza Vodă, Scânteiești, Cuca, Băleni, Bălășești, Rediu, Cerțești, Costache Negri, Corni, Vârlezi, Vlădești, Băneasa, Bălăbănești, Suceveni, Jorăști, Smulți, Rădești, Oancea, Suhurlui, Tecuci, Liești, Matca, Umbrărești, Cosmești, Munteni, Barcea, Brăhășești, Ghidigeni, Drăgănești, Tudor Vladimirescu, Ivești, Nicorești, Fundeni, Gohor, Grivița, Nămoloasa, Țepu, Negrilești, Buciumeni, Priponești, Poiana, Movileni;

județul Vaslui: Bârlad, Zorleni, Murgeni, Fălciu, Banca, Berezeni, Puiești, Vinderei, Vetrișoaia, Roșiești, Iana, Tutova, Perieni, Epureni, Grivița, Costești, Mălușteni, Bogdănești, Dimitrie Cantemir, Pogana, Ivești, Gherghești, Șuletea, Băcani, Vutcani, Coroiești, Găgești, Viișoara, Blăgești, Dodești, Fruntișeni, Pochidia, Pogonești, Alexandru Vlahuță, Ibănești, Bogdănița, Ciocani;

județul Bacău: Sascut, Podu Turcului, Urechești, Coțofănești, Huruiești;

județul Vrancea: Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Vulturu, Odobești, Păunești, Gugești, Homocea, Suraia, Măicănești, Vânători, Sihlea, Țifești, Tătăranu, Bolotești, Cotești, Ruginești, Garoafa, Slobozia Bradului, Jariștea, Movilița, Străoane, Ciorăști, Dumbrăveni, Pufești, Milcovul, Gologanu, Vârteșcoiu, Fitionești, Popești, Golești, Gura Caliței, Poiana Cristei, Ploscuțeni, Tâmboești, Cârligele, Câmpineanca, Urechești, Răstoaca, Tănăsoaia, Slobozia Ciorăști, Biliești, Bălești, Corbița, Broșteni, Bordești, Boghești, Nănești, Obrejița;

Meteorologii anunţă apariţia ceţii, fenomen care va reduce vizibilitatea local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, favorizând, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului. Informaţia a fost publicată pe site-ul oficial al Administraţia Naţională de Meteorologie.

Avertizările de fenomene periculoase imediate, de tip nowcasting, sunt emise pentru intervale de timp de cel mult şase ore, precizează instituţia.

Doar un singur sector de drum naţional din judeţul Vrancea rămâne închis, anunţă joi dimineaţă CNAIR, precizând că 99,9% din sectoarele afectate de ninsori au fost redeschise complet circulaţiei.

”La această oră, în urma acţiunilor permanente şi susţinute ale personalului CNAIR, au fost deschise circulaţiei, fara restricţii, 99,9% din sectoarele de drum afectate de condiţiile meteorologice extreme din ultimele zile”, precizează CNAIR.

În prezent, circulaţia rămâne închisă pe 14 km din DN 23B, între localităţile Ciorăşti şi Măicăneşti, judeţul Vrancea, echipele CNAIR au intervenit cu 765 de utilaje, răspândind 3252,7 tone de material antiderapant, 5690 litri de soluţie ecologică şi 47,2 tone de clorură de calciu.

Şoferii sunt sfătuiţi să circule cu prudenţă, să reducă viteza în zonele afectate de condiţiile meteorologice şi să îşi echipeze autovehiculele corespunzător sezonului rece, pentru a preveni accidentele şi a menţine siguranţa în trafic.