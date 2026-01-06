Grupul elvețian Nestlé a anunțat retragerea voluntară a mai multor loturi de lapte praf pentru sugari din gamele SMA, BEBA și NAN, comercializate în mai multe țări europene. Decizia a fost luată după apariția suspiciunilor privind prezența unei toxine care ar putea provoca greață, vărsături și crampe abdominale.

Operațiunea de retragere, începută inițial la scară redusă în decembrie, a fost extinsă recent și vizează produse distribuite în Austria, Danemarca, Finlanda, Germania, Irlanda, Italia, Elveția și Marea Britanie.

Nestlé a precizat că, până în prezent, nu au fost raportate cazuri de îmbolnăvire sau simptome asociate consumului produselor afectate.

Măsura intervine într-un moment delicat pentru companie, aflată într-un proces de reorganizare și relansare sub conducerea noului director general, Philipp Navratil, după o perioadă cu schimbări semnificative la nivel managerial.

Conform explicațiilor oficiale, problema a fost descoperită în urma unor verificări interne legate de un ingredient furnizat de un partener extern important.

„În urma detectării unei probleme de calitate la un ingredient provenit de la un furnizor important, Nestlé a efectuat teste asupra tuturor uleiurilor de acid arahidonic şi a amestecurilor de uleiuri utilizate la fabricarea produselor sale nutriţionale pentru sugari potenţial afectate”, a declarat marţi, 6 ianuarie, un purtător de cuvânt al Nestlé, potrivit Reuters.

Compania a semnalat posibila prezență a cereulidei, o toxină produsă de anumite tulpini ale bacteriei Bacillus cereus, recunoscută pentru rezistența sa la temperaturi înalte, ceea ce face dificilă eliminarea ei în timpul preparării alimentelor.

„Cereulida este foarte stabilă la căldură, ceea ce înseamnă că este puţin probabil să fie dezactivată sau distrusă prin gătit, utilizarea apei clocotite sau la prepararea laptelui pentru sugari. Dacă este consumată, poate duce la apariţia rapidă a simptomelor”, a transmis Agenția pentru siguranța alimentelor din Marea Britanie.

În Austria, autoritățile sanitare au anunțat că retragerea afectează peste 800 de produse provenite din mai mult de 10 fabrici Nestlé, fiind descrisă drept cea mai amplă retragere de produse din istoria companiei.

Nestlé a publicat listele complete cu numerele de lot care nu trebuie consumate și a precizat că sursa riscului potențial a fost identificată într-una dintre fabricile sale din Olanda. Totodată, grupul susține că depune eforturi pentru a minimiza impactul asupra aprovizionării și pentru a preveni eventuale penurii pe piață.