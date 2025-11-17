Deși legislația nu definește explicit termenul de „precampanie”, acesta a devenit o realitate a vieții politice. În acest interval, candidații testează mesaje, își conturează imaginea și își asigură vizibilitate cu mult înainte de perioada reglementată.

Societatea de avocatură Buju Stanciu & Asociații arată că această zonă de libertate a devenit esențială pentru strategiile politice, deoarece ceea ce este permis acum este strict limitat în campania oficială. Afișele mari, simbolurile naționale, bannerele stradale ori campaniile outdoor sunt posibile înainte de 22 noiembrie, fără constrângeri privind dimensiunile sau amplasarea.

Un fenomen deja vizibil în București îl reprezintă promoțiile outdoor în care apar numele candidaților și sloganuri, însă identitatea politică apare foarte discret. Acest tip de comunicare, cunoscut internațional sub numele de dark campaigning, permite expunere maximă cu asumare minimă.

„Pare că precampania e astăzi adevărata cursă. Dacă aștepți startul oficial, ai pierdut deja jumătate din bătălie. Regulile campaniei oficiale sunt atât de restrictive încât îi împing pe candidați să investească foarte mult înainte de campanie”, explică avocatul Marius Stanciu.

Odată cu intrarea în campanie, primăriile pot impune zone speciale de afișaj, dimensiuni fixe, interdicția bannerelor și obligația de a marca toate materialele cu datele producătorului. În precampanie, aceste reguli nu există—de aici și explozia de promovare în spațiul public.

În campanie, fiecare ban cheltuit trebuie declarat, justificat și trecut prin contul oficial al candidatului. În precampanie, situația este complet diferită: nu există plafon de cheltuieli, nu există obligații de raportare, iar sursele finanțării nu sunt vizibile publicului.

„Fără transparență în precampanie, alegătorii nu pot ști cine finanțează candidații și din ce surse provin resursele folosite pentru promovare. Există foarte puține instrumente legale de control asupra banilor cheltuiți în precampanie”, avertizează avocatul Maria Văduva.

Această zonă slab reglementată poate crea inechități serioase între competitori și poate influența masiv opinia publică fără ca alegătorii să cunoască finanțatorii din umbră.

Uniunea Europeană a introdus Regulamentul 2024/900, care obligă la etichetarea clară a materialelor politice, fie ele electorale sau pre-electorale. Mențiunea „Material publicitar politic”, identitatea sponsorului și suma plătită devin obligatorii.

Regulamentul se aplică tuturor formelor de publicitate politică—online, TV, outdoor, print.

El cere inclusiv ca publicul să fie informat dacă a fost țintit prin tehnici de micro-targetare.

Pentru scrutinul prezidențial din 2025, România a adoptat o ordonanță care transpune aceste reguli, aplicând amenzi între 15.000 și 50.000 de lei pentru nerespectarea lor.

Problema rămâne însă una esențială: în practică, mecanismele de control se activează mai ales în campania oficială.

Recomandări pentru candidați și alegători

Avocații atrag atenția că, în lipsa unor reglementări ferme pentru precampanie, responsabilitatea rămâne în mare parte la candidați și la cetățeni.

„Strategia optimă rămâne utilizarea inteligentă a precampaniei, dar cu atenție la cadrul legal emergent. Etichetarea corectă a materialelor încă din precampanie și păstrarea evidențelor clare ale cheltuielilor pot transforma un potențial scandal într-o oportunitate de a demonstra integritate”, afirmă avocatul Marius Stanciu.

La rândul său, Maria Văduvă pune accent pe impactul democratic:

„Este important să se înțeleagă că această zonă legislativă gri subminează principiile egalității de șanse în alegeri și dreptul cetățenilor la informare corectă”.

Concluzie: campania a început deja, legislația încă o urmează

Deși startul oficial al campaniei este abia pe 22 noiembrie, în practică Bucureștiul se află de mult în mijlocul unei competiții electorale în toată regula. Până când legislația va acoperi și precampania, alegătorii trebuie să rămână atenți, să verifice sursele informațiilor și să interpreteze critic mesajele politice.