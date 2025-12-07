Secțiile de votare s-au deschis dimineața pentru cei peste 360.000 de alegători din județ, care trebuie să îl aleagă pe noul președinte al Consiliului Județean (CJ). În județ funcționează 424 de secții de votare, cu un total de 398.829 de buletine distribuite.

Locuitorii județului Buzău sunt așteptați la urne pentru a alege noul președinte al Consiliului Județean. Scrutinul are loc după ce funcția a rămas vacantă, în urma demisiei lui Lucian Romașcanu, ales la alegerile de anul trecut, pentru a ocupa o poziție la Curtea Europeană de Conturi. Din 1 iulie 2025, atribuțiile de președinte au fost preluate temporar de vicepreședintele Adrian Petre.

Candidatul social-democrat Marcel Ciolacu s-a prezentat duminică, în jurul orei 9:00, la secția de votare nr. 1 a Școlii Gimnaziale „Episcop Dionisie Romano”, fiind însoțit de primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, și de președintele organizației județene PSD Buzău, deputatul Romeo Lungu.

„Am votat pentru un parteneriat real cu primarul municipiul Buzău şi cu Primăria Municipiului Buzău, pentru că trebuie să recunoaştem faptul că municipiul Buzău este motorul economic al judeţului Buzău şi dacă vrem să aducem schimbări majore de fond şi reforme în judeţul Buzău, acest lucru nu poate fi realizat decât printr-un parteneriat real cu Municipiul Buzău şi, normal, cu celelalte autorităţi. Sunt domenii esenţiale precum sănătatea, educaţia, transportul în comun şi pentru a fi eficienţi şi a avea servicii mai bune şi costuri mai mici, nu putem să o facem decât prin acest parteneriat. Buzăul are nevoie de un plan de dezvoltare, un ritm mai alert, expertiză, experienţă, determinare şi foarte mult bun simţ. Cred că Autostrada Moldovei aduce foarte multe oportunităţi, mai ales economice judeţului Buzău. Îmi doresc să vină cât mai mulţi buzoieni la vot pentru că doar aşa apărăm democraţia, indiferent cu cine votează. Cred într-un viitor mult mai bun şi un trai mult mai bun în municipiul Buzău. Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică, am venit acasă”, a declarat Marcel Ciolacu.

Ulterior, fostul premier Marcel Ciolacu l-a însoțit la urne pe primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, care a votat la secția de votare nr. 33 a Liceului de Arte „Margareta Sterian”.

„Am votat pentru continuitate, municipiul Buzău înseamnă 62% din toţi angajaţii din judeţul Buzău, 75% din PIB-ul judeţului Buzău, avem nevoie ca în continuare să mergem cu multe proiecte de anvergură care să ajute judeţul Buzău şi acest lucru se face cu CJ care cu siguranţă va cupla. Sunt un tip pragmatic, energic şi sper ca proiectele Buzăului să aibă cale deschisă”, a declarat primarul Constantin Toma, la ieşea de la urne.

Marcel Ciolacu şi primarul Constantin Toma l-au însoţit la secţia de votare nr. 64 pe preşedintele organizaţiei judeţene PSD Buzău, deputatul Romeo Lungu.

Președintele PSD Buzău, deputatul Romeo Lungu, a votat duminică la o secție din municipiul Buzău pentru alegerea președintelui Consiliului Județean și a declarat că și-a exprimat votul pentru „întoarcerea acasă a celui care a sprijinit Buzăul în ultimii 10 ani”. Totodată, Lungu a remarcat că prezența la urne în județ este scăzută, așa cum se anticipase din partea social-democraților.

„Am votat pentru întoarcerea acasă a celui care a ajutat Buzăul în ultimii 10 ani de zile. Am votat pentru candidatul care va ajuta la dezvoltarea judeţului, pentru experienţa in administraţia publică, pentru expertiză şi un viitor mai bun al judeţului”, a declarat Lungu.

Liderul social-democrat a comentat prezența redusă la vot în primele ore ale dimineții în județul Buzău, menționând că aceasta fusese anticipată, dar și-a exprimat speranța ca pe parcursul zilei locuitorii să participe mai numeroși la urne pentru a-și alege viitorul președinte al Consiliului Județean.

„Mi se pare o prezenţă mică, anticipasem acest lucru, am vorbit si cu cei din secţia unde am votat eu şi, de asemenea, mi-au vorbit despre o prezenţă scăzută. Sper ca după ce ies de la biserică, buzoienii să meargă să voteze, ne-am dori o prezenţă cât mai mare astăzi”,. a afirmat Romeo Lungu.

Candidatul AUR la președinția Consiliului Județean Buzău, Ștefăniță Avrămescu, a votat duminică în satul Poienițele, comuna Chiojdu, localitatea unde a copilărit. El a declarat că a votat cu speranță pentru viitorul Buzăului și a subliniat miza scrutinului, precum și responsabilitatea fiecărui cetățean din județ.