Candidatul PNL pentru Primăria Generală a Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că nu se retrage din cursa electorală și că va continua campania cu fruntea sus și fără compromisuri.

Edilul Sectorului 6 a declarat că este nevoit să intervină public pentru a contracara știrile „pe surse”, pe care le-a descris ca fiind o formă modernă și perversă de manipulare a opiniei publice.

Reamintim că Libertatea scria, în urmă cu câteva zile, că PSD s-ar teme de acest scenariu, în care liberalii l-ar retrage pe Ciucu în favoarea lui Drulă, după valul de atacuri recente din PSD împotriva PNL.

„Ne așteptăm ca PNL să facă acest lucru, nu ar fi nicio surpriză pentru noi”, au precizat atunci surse social-democrate.

Sâmbătă, Ciprian Ciucu a afirmat că aceste informații false fac parte dintr-un plan politic menit să îi afecteze imaginea și să îl coboare artificial în percepția electoratului. El a susținut că strategia adversarilor ar fi să îl plaseze pe locul al treilea în sondaje, pentru a-l presa ulterior să se retragă în favoarea lui Cătălin Drulă, candidatul USR.

Totuși, Ciucu a subliniat că aceste manevre nu provin din zona USR, ci din alte grupuri politice, pe care nu le-a nominalizat deocamdată, promițând că va face acest lucru la momentul potrivit.

Edilul a menționat și faptul că închiderea în România a platformei Polymarket — un site internațional unde se publicau cote electorale obiective și greu de manipulat — ar fi fost un pas menit să limiteze accesul publicului la date reale.

Potrivit acestuia, după blocarea platformei, adversarii ar fi încercat să manipuleze percepțiile prin lansarea unor zvonuri potrivit cărora „Ciucu ar fi negociat cu Drulă și urmează să se retragă”.

În final, Ciprian Ciucu a făcut apel la o competiție bazată pe respect, programe și dezbateri între candidați, nu pe dezinformări și „haiducie” politică, subliniind că își dorește o campanie curată, în care bucureștenii să decidă în cunoștință de cauză.