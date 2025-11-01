Ciprian Ciucu dezminte ferm că se va retrage din cursa electorală în favoarea lui Cătălin Drulă
Candidatul PNL pentru Primăria Generală a Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că nu se retrage din cursa electorală și că va continua campania cu fruntea sus și fără compromisuri.
Edilul Sectorului 6 a declarat că este nevoit să intervină public pentru a contracara știrile „pe surse”, pe care le-a descris ca fiind o formă modernă și perversă de manipulare a opiniei publice.
Reamintim că Libertatea scria, în urmă cu câteva zile, că PSD s-ar teme de acest scenariu, în care liberalii l-ar retrage pe Ciucu în favoarea lui Drulă, după valul de atacuri recente din PSD împotriva PNL.
„Ne așteptăm ca PNL să facă acest lucru, nu ar fi nicio surpriză pentru noi”, au precizat atunci surse social-democrate.
Sâmbătă, Ciprian Ciucu a afirmat că aceste informații false fac parte dintr-un plan politic menit să îi afecteze imaginea și să îl coboare artificial în percepția electoratului. El a susținut că strategia adversarilor ar fi să îl plaseze pe locul al treilea în sondaje, pentru a-l presa ulterior să se retragă în favoarea lui Cătălin Drulă, candidatul USR.
Totuși, Ciucu a subliniat că aceste manevre nu provin din zona USR, ci din alte grupuri politice, pe care nu le-a nominalizat deocamdată, promițând că va face acest lucru la momentul potrivit.
De ce s-ar fi închis, cu adevărat, Polymarket în România?
Edilul a menționat și faptul că închiderea în România a platformei Polymarket — un site internațional unde se publicau cote electorale obiective și greu de manipulat — ar fi fost un pas menit să limiteze accesul publicului la date reale.
Potrivit acestuia, după blocarea platformei, adversarii ar fi încercat să manipuleze percepțiile prin lansarea unor zvonuri potrivit cărora „Ciucu ar fi negociat cu Drulă și urmează să se retragă”.
În final, Ciprian Ciucu a făcut apel la o competiție bazată pe respect, programe și dezbateri între candidați, nu pe dezinformări și „haiducie” politică, subliniind că își dorește o campanie curată, în care bucureștenii să decidă în cunoștință de cauză.
Postarea integrală a lui Ciucu
„Dezmint
În loc să stau să-mi văd de campania mea și de programul pentru dumneavostră, de organizare și de cele normale astăzi, sunt nevoit să ies să contracarez știrile „pe surse”, cea mai perversă formă de manipulare de astăzi.
Nu, nu mă retrag!
Bun! Dacă așa se joacă, voi expune strategia lor. Încă de pe acum. Nu sunt genul de om care doar stă să încaseze. Odată cu răspunsul, meu, îi și expun.
Nu îi numesc în acestă etapă, dar vă veți da seama. Acum pot spune cine nu sunt ei, dar voi spune, la timpul potrivit și cine sunt ei. Ei NU sunt USR, deci nu din acest laborator vin știrile false cum că m-aș retrage.
Strategia lor este să mă arunce pe locul 3 în percepția electoratului, apoi să mă preseze să mă retrag în favoarea lui Cătălin. Din motive evidente, să le fie apoi mai ușor.
Polymarket le stătea în gât (o măsurătoare obiectivă, greu de manipulat), așa că nu au putut veni rapid cu sondajele care să-l ducă pe Cătălin pe primul loc și pe mine pe locul 3 sau poate 4. De aceea au luat decizia de a-l închide în țara noastră.
Dar cum încă este accesibil prin VPN, au nevoie să manipuleze cotele acolo, așa că au inventat știrea cum că „Ciucu a negociat cu Drulă și că se va retage”. Dezmint.
Mi-ar plăcea să ținem campania acesta pe o linie decentă, să avem o competiție pe viziuni, soluții realiste și dezbateri între candidați. Sper să depășim faza de haiducie”, a scris Ciprian Ciucu, sâmbătă după-amiază, pe pagina sa de Facebook.
