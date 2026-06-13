Al treilea tunel de pe Autostrada Sibiu–Pitești a intrat în execuție. Lucrările avansează pe cea mai dificilă secțiune a A1

Lucrările la Autostrada Sibiu–Pitești continuă în sectorul montan, unde constructorii au început săpăturile la cel de-al treilea tunel de pe Secțiunea 2 Boița–Cornetu. Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, anunță progrese simultane la trei tuneluri și peste 560 de muncitori mobilizați pe șantierul considerat cel mai dificil de pe întregul traseu al autostrăzii.

Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat că lucrările la unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din România continuă într-un ritm susținut.

Potrivit acestuia, constructorii asocierii Mapa–Cengiz au început excavațiile la tunelul Balota, al treilea tunel aflat în execuție pe Secțiunea 2 Boița–Cornetu a Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești.

„Autostrada Sibiu–Pitești (#A1): al treilea tunel de pe Secțiunea 2 a intrat în lucru”, a transmis Cristian Pistol.

Șeful CNAIR a prezentat și situația lucrărilor pentru fiecare dintre cele trei tuneluri aflate în execuție.

La tunelul Balota, cu o lungime de aproximativ 500 de metri, au început săpăturile, iar până în prezent au fost excavați primii 16 metri. În perioada următoare urmează lucrările la portalul de ieșire.

„#Balota (500 m): start la săpături, primii 16 m excavați, urmează portalul de ieșire.”

Cel mai avansat dintre cele trei este tunelul Robești, care are o lungime de 900 de metri și a ajuns la un stadiu fizic de 36%.

„#Robești (900 m): 36% stadiu fizic, excavația ambelor galerii finalizată, urmează hidroizolația și betonarea.”

În ceea ce privește tunelul Boița 1, format din două galerii de 264 și 247 de metri, lucrările au depășit deja faza inițială de excavație.

„#Boița1 (264 m + 247 m): 87 m și 21 m excavați pe cele două galerii, 17,17% stadiu fizic.”

Potrivit datelor prezentate de Cristian Pistol, mobilizarea constructorului a crescut în ultimele luni.

În prezent, pe șantier lucrează 562 de muncitori și sunt utilizate 155 de utilaje, iar progresul fizic al întregii secțiuni a ajuns la 11,63%.

„Pe șantier sunt acum 562 de muncitori, 155 de utilaje iar stadiul fizic pe întreaga secțiune a ajuns la 11,63%.”

Secțiunea 2 Boița–Cornetu este considerată una dintre cele mai complexe lucrări de infrastructură rutieră realizate vreodată în România, din cauza reliefului dificil și a numărului mare de structuri speciale.

Cristian Pistol a atras atenția că următoarea etapă critică pentru proiect nu depinde de constructori, ci de finalizarea procedurilor administrative.

„Pasul critic care urmează nu ține de constructor, ci de avize: lucrările depind de eliberarea Acordului de Mediu Revizuit de către Ministerul Mediului, condiție obligatorie pentru Autorizațiile de Construire pe tot șantierul.”

Obținerea documentației de mediu este necesară pentru emiterea autorizațiilor care vor permite continuarea lucrărilor pe întreaga secțiune.

Lotul Boița–Cornetu are o lungime totală de 31,33 kilometri și reprezintă una dintre cele mai dificile porțiuni ale Autostrăzii Sibiu–Pitești.

Proiectul include șapte tuneluri cu o lungime cumulată de aproximativ cinci kilometri, 24 de poduri și 24 de viaducte care însumează aproximativ 11 kilometri.

Valoarea contractului este de 4,25 miliarde de lei fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport.

„Aici se construiește cea mai grea secțiune a A1, parte a tronsonului montan care străbate Carpații și leagă #Transilvania de #Muntenia”, a subliniat Cristian Pistol.

Finalizarea acestei secțiuni este considerată esențială pentru realizarea completă a coridorului rutier care va conecta Transilvania de sudul țării prin autostradă și va elimina unul dintre cele mai dificile puncte de traversare a Carpaților.