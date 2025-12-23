Repararea bunurilor neconforme devine mai strict reglementată prin modificările adoptate de Senat, care stabilesc un termen de maxim 15 zile lucrătoare pentru efectuarea reparațiilor sau înlocuirilor. Această modificare vine ca răspuns la solicitările consumatorilor de a avea proceduri mai rapide și mai transparente atunci când întâmpină probleme cu produsele achiziționate.

Potrivit proiectului, termenul se aplică „din momentul în care vânzătorul a fost informat de către consumator cu privire la neconformitate”, iar durata maximă nu poate fi depășită, indiferent de natura bunului sau complexitatea reparației. Stabilirea exactă a termenului se face de comun acord, în scris, între vânzător și consumator, pentru a ține cont de specificul fiecărui caz.

Inițiativa legislativă modifică articolul 12 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 140/2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 205/2023. În prezent, termenul legal este de 15 zile calendaristice, ceea ce în practică poate fi mai puțin clar și mai puțin adaptabil pentru produse complexe sau reparații care necesită timp suplimentar.

Reprezentanții autorităților susțin că modificarea aduce o claritate sporită și un cadru legal mai predictibil pentru consumatori, reducând neînțelegerile și conflictele între părți. În plus, noile reglementări prevăd luarea în considerare a naturii și gravității neconformității, precum și a efortului necesar pentru finalizarea reparației sau înlocuirii.

Modificarea legislativă are efecte imediate asupra consumatorilor, deoarece stabilește reguli clare privind timpul în care problemele trebuie rezolvate. Aceasta înseamnă că persoanele care achiziționează produse neconforme vor putea solicita reparații sau înlocuiri fără întârzieri nejustificate, știind exact termenul legal în care trebuie să primească soluția.

Un punct important este că termenul maxim de 15 zile lucrătoare se aplică indiferent de complexitatea bunului, dar cu posibilitatea ca durata să fie stabilită de comun acord între consumator și vânzător, într-un document scris. Astfel, legea permite flexibilitate în cazul produselor care necesită proceduri speciale sau logistică suplimentară.

Specialiștii în protecția consumatorilor apreciază că modificarea poate reduce litigiile și conflictele juridice.

„În practică, termenul de 15 zile calendaristice era uneori neclar pentru părți, mai ales când zilele de weekend și sărbătorile afectau realizarea reparațiilor”, au explicat reprezentanți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

Adoptarea proiectului de lege de către Senat reprezintă doar primul pas, Camera Deputaților fiind forul decizional. Odată aprobată și de acest for, legea va intra în vigoare, oferind un cadru clar și uniform pentru toate situațiile în care consumatorii se confruntă cu bunuri neconforme.