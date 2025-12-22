Din totalul creditelor bugetare, cea mai mare parte – 632,37 milioane de lei – este destinată activității proprii a Camerei Deputaților. Alte 2,246 milioane de lei sunt alocate Institutul Român pentru Drepturile Omului, instituție aflată în subordinea forului legislativ.

Cheltuielile de personal însumează 405,959 milioane de lei. Din această sumă, 404,324 milioane de lei sunt prevăzute pentru Camera Deputaților și acoperă indemnizațiile demnitarilor, cheltuielile aferente deplasărilor interne și externe, salariile angajaților, indemnizația de hrană și voucherele de vacanță.

Pentru personalul Institutului Român pentru Drepturile Omului sunt prevăzute cheltuieli de personal de 1,635 milioane de lei.

La capitolul bunuri și servicii sunt alocate 101,749 milioane de lei, fonduri destinate funcționării și întreținerii sediului, activității legislative, cheltuielilor de protocol, deplasărilor, reparațiilor curente și altor cheltuieli prevăzute de lege. Din această sumă, 570.000 de lei revin Institutului Român pentru Drepturile Omului.

Bugetul include și 185.000 de lei la categoria „Alte transferuri”, pentru plata contribuțiilor și cotizațiilor către organisme internaționale. Totodată, pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare sunt alocate 707.000 de lei, bani destinați proiectului „Dialog Social transparent, deschis și participativ”, derulat prin programul „Educație și Ocupare”.

La capitolul „Alte cheltuieli” este prevăzută suma de 3,209 milioane de lei, utilizată pentru plata contribuțiilor datorate bugetului de stat pentru persoanele cu handicap neîncadrate, precum și pentru indemnizațiile acordate stagiarilor care desfășoară programe de internship în cadrul Camerei Deputaților.

Pentru investiții și reparații capitale sunt prevăzute credite de angajament de 428,092 milioane de lei și credite bugetare de 72,807 milioane de lei. Fondurile sunt destinate, printre altele, lucrărilor de creștere a eficienței energetice a Palatului Parlamentului, modernizării sistemelor tehnice și achiziției de licențe software.

În ceea ce privește activitățile finanțate din venituri proprii, Camera Deputaților estimează pentru anul 2026 venituri de 13,5 milioane de lei și cheltuieli de 28,154 milioane de lei. Diferența urmează să fie acoperită din disponibilul existent din anii anteriori.

Proiectul de buget pentru 2026 urmează să fie supus dezbaterii și aprobării plenului Camerei Deputaților, conform procedurilor prevăzute de regulamentul forului legislativ.