Guvernul a aprobat un proiect de ordonanță de urgență, inițiat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, care prevede modificarea și completarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Potrivit unui comunicat transmis joi de Ministerul Muncii, schimbările legislative au ca obiectiv creșterea nivelului de protecție acordat salariaților în situațiile în care angajatorii ajung în insolvență sau intră în procedura concordatului preventiv, astfel încât drepturile salariale să fie mai bine asigurate.

”Guvernul a adoptat, la iniţiativa Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale. Modificarea legislativă vizează sporirea nivelului de protecţie de care beneficiază salariaţii în situaţia în care angajatorii intră în insolvenţă sau în procedura concordatului preventiv”, arată Ministerul Muncii, joi, într-un comunicat.

Prin noul act normativ, aria de aplicare a Legii nr. 200/2006 este extinsă și asupra angajatorilor aflați în procedura de concordat preventiv. Totodată, sunt introduse plafoane majorate pentru creanțele salariale garantate în cazul operatorilor economici de interes strategic: până la 12 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat în situația insolvenței și până la 6 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat în cazul concordatului preventiv.

Conform informațiilor furnizate de autorități, legislația în vigoare prevede în prezent plata creanțelor salariale din Fondul de garantare pe o perioadă de cel mult cinci luni și în limita a cinci salarii medii brute pentru fiecare angajat, exclusiv în caz de insolvență și fără a ține cont de importanța economică sau strategică a angajatorului. Aceste dispoziții rămân neschimbate.

Noul cadru legislativ introduce, însă, definirea conceptului de operator economic de interes strategic, respectiv entitatea a cărei activitate este esențială pentru apărarea națională, securitatea economică, energetică, alimentară sau socială a statului, precum și pentru funcționarea infrastructurilor critice și a capacităților industriale de apărare. Lista acestor operatori și criteriile sectoriale obiective vor fi stabilite prin hotărâre de guvern, la propunerea ministerelor de resort.

„Pentru mine, este esenţial ca oamenii să ştie că munca lor este protejată, chiar şi în momentele cele mai dificile pentru angajator. Nimeni nu trebuie să rămână fără veniturile pe care le-a câştigat prin muncă cinstită. Prin această ordonanţă, întărim protecţia salariaţilor şi le oferim siguranţa că statul este de partea lor, inclusiv atunci când companiile trec prin dificultăţi. Vorbim despre mii de oameni, peste 5.000 de angajaţi de la companii precum Damen Mangalia, Liberty Galaţi sau Romaero Bucureşti, pentru care acest sprijin poate face diferenţa între incertitudine şi siguranţă. Este o măsură de responsabilitate şi de respect faţă de cei care muncesc şi faţă de comunităţile care depind de aceste locuri de muncă”, a declarat ministrul Muncii, Petre-Florin Manole.

Ordonanța de urgență adoptată de Guvern clarifică mecanismul fiscal pentru sumele plătite din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale: acestea vor fi achitate în cuantum net, iar agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă din subordinea ANOFM vor vira direct impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de salariați.

Pentru cererile aflate în curs de soluționare, actul normativ prevede dispoziții tranzitorii.

Ministerul Muncii subliniază că aceste măsuri vor ajuta la prevenirea conflictelor de muncă, reducerea riscului de excluziune socială și menținerea coeziunii comunităților locale dependente de operatorii economici cu rol strategic.