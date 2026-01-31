PSD a spus că vrea ca în bugetul pe 2026 să fie incluse ajutoare pentru pensionarii cu venituri mici și a avertizat că, dacă nu se vor acorda, ar putea să nu voteze bugetul, ceea ce ar putea duce la căderea Guvernului Bolojan. Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat la România TV ce majorări ar urma să primească pensionarii în acest an.

El a arătat că, în prezent, stabilitatea coaliției de guvernare depinde de ministrul Muncii, care trebuie să convingă Guvernul Bolojan să acorde aceste ajutoare. Dacă nu se vor da, PSD a spus că nu va vota bugetul pe 2026 în Parlament.

Florin Manole a prezentat un proiect care prevede sprijin pentru pensionari și pentru copiii din familii sărace. Acest proiect urma să fie discutat și în conducerea PSD, într-o ședință de duminică la Vila Lac. El a explicat că pachetul de solidaritate cuprinde câteva măsuri pentru a crește veniturile celor mai vulnerabili. De exemplu, pentru pensionari sunt propuse două tipuri de ajutoare, de Paște și de Crăciun, similar cu 2023. De asemenea, sumele pentru copiii cu dizabilități și alte categorii defavorizate vor fi mai mari.

Ajutoare pentru pensionari în 2026 propuse de PSD:

600 lei – plătiți în două tranșe de câte 300 lei, în aprilie și decembrie; pentru 1 milion de pensionari cu pensii sub 3.000 lei.

800 lei – plătiți în două tranșe de câte 400 lei, în aprilie și decembrie; pentru 621.095 pensionari cu pensii sub 2.000 lei.

1.000 lei – plătiți în două tranșe de câte 500 lei, în aprilie și decembrie; pentru 1,24 milioane de pensionari cu pensii sub 1.500 lei.

În total, ajutoarele ar urma să ajungă la 2,8 milioane de pensionari.

Manole a precizat că în proiectul de buget pentru 2026 se va regăsi și o variantă de sprijin pentru pensionari și că va propune trei variante.

El a explicat că, prin pachetul 1, Guvernul Bolojan a înghețat creșterea pensiilor pentru acest an și că este nevoie de un ajutor pentru pensionarii cei mai vulnerabili. Manole a arătat că, la fel ca anul trecut, sprijinul ar trebui să se adreseze pensionarilor cu venituri mici, afectați cel mai mult de inflație. În 2025, ajutorul a ajuns la peste 2,46 milioane de pensionari și a costat aproximativ 2 miliarde de lei.

Ministrul a precizat că în 2025 acest ajutor one-off nu a fost pentru toți pensionarii, ci doar pentru cei cu pensii sub 2.574 de lei. El a mai zis că va propune coaliției să folosească un mecanism similar și că nu a stabilit încă cifrele exacte sau pragurile de venit, considerând că acestea trebuie discutate colegial.

Manole a explicat că sprijinul ar putea fi acordat într-o tranșă sau în două, ca anul trecut, și că se pot stabili unul sau două praguri de venit. El a adăugat că există soluții tehnice pentru aplicarea ajutorului, dar că este nevoie să se țină cont și de capacitatea bugetului.