Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest a anunțat deschiderea apelului 321 – Sprijinirea investițiilor în sisteme de alimentare centralizată cu energie termică din surse regenerabile. Apelul se adresează exclusiv comunităților rurale din Regiunea Nord-Vest și urmărește dezvoltarea de sisteme moderne de tip SACET, la nivel de localitate.

Potrivit reprezentanților agenției, aceste investiții permit trecerea de la soluții individuale, adesea improvizate, la infrastructuri centralizate care furnizează căldură și apă caldă pentru întreaga comunitate.

În cadrul apelului sunt eligibile investiții bazate pe surse regenerabile de energie, inclusiv biomasă. De asemenea, pot fi finanțate tehnologii de cogenerare, care permit producerea simultană de energie termică, apă caldă și energie electrică, într-un mod eficient din punct de vedere energetic.

ADR Nord-Vest precizează că astfel de soluții sunt deja utilizate în alte comunități europene și pot fi adaptate și la satele din România, cu sprijinul fondurilor europene.

„Pentru mulți oameni din mediul rural, iarna vine la pachet cu griji: încălzire, costuri, fum și soluții improvizate. Prin acest apel, autoritățile locale (primăriile) pot construi sisteme moderne de alimentare centralizată cu energie termică, pe scurt, SACET, care aduc căldură și apă caldă la nivel de comunitate, nu gospodărie cu gospodărie. Vorbim despre investiții bazate pe surse regenerabile, inclusiv biomasă, și pe tehnologii de cogenerare care produc eficient căldură, apă caldă și energie electrică. Soluții testate deja în alte comunități europene, adaptabile și la satele noastre, cu sprijinul fondurilor europene”, spun reprezentanții ADR Nord-Vest.

Apelul dispune de o alocare financiară totală de aproape 22 de milioane de euro. Valoarea proiectelor eligibile poate varia între 200.000 de euro și 7 milioane de euro, în funcție de amploarea investiției și de nevoile comunității.

Un element important îl reprezintă posibilitatea de a finanța, pentru gospodăriile vulnerabile, inclusiv instalațiile interioare de încălzire. Aceste investiții sunt eligibile în limita a 300.000 de euro per proiect, un aspect care poate avea un impact direct asupra confortului termic al populației.

Primăriile din județul Maramureș pot depune cereri de finanțare în cadrul acestui apel. Proiectele trebuie transmise prin platforma MySMIS 2021+, termenul limită fiind 18 februarie 2026, ora 10:00.

ADR Nord-Vest recomandă autorităților locale să analizeze oportunitatea dezvoltării unor sisteme centralizate, mai ales în localitățile unde încălzirea se bazează în prezent pe lemn sau alte soluții cu impact ridicat asupra mediului.

La nivel practic, proiectele finanțate prin acest apel pot însemna reducerea costurilor cu încălzirea, scăderea poluării generate de arderea individuală a combustibililor solizi și diminuarea presiunii asupra resurselor forestiere. Totodată, sistemele centralizate pot aduce mai multă predictibilitate și stabilitate pentru comunitățile rurale.