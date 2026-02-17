Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat pe site-ul oficial ghidul pentru intervenția DR-19 Investiții neproductive la nivel de fermă, parte din Planul Strategic PAC 2023–2027.

Directorul general al AFIR, Adrian Chesnoiu, a declarat că finanțarea pentru perdele de protecție este utilă pentru dezvoltarea durabilă a exploatațiilor agricole, în special pentru culturile de câmp, expuse la efectele schimbărilor climatice, potrivit agrointel.ro.

El a precizat că alocarea totală depășește 11,7 milioane de euro și că pot fi finanțate aproximativ 60 de proiecte pentru înființarea perdelelor de protecție. Potrivit acestuia, investițiile vor contribui la combaterea factorilor climatici nefavorabili, la îmbunătățirea managementului apei și la conservarea solului și biodiversității.

„Finanțarea acordată pentru perdele de protecție este extrem de utilă pentru dezvoltarea durabilă a exploatațiilor agricole, în mod special pentru cultura de câmp care are cea mai mare nevoie de un astfel de sistem având în vedere expunerea ridicată la efectele schimbărilor climatice. Cu o alocare de peste 11,7 milioane de euro prin intervenția DR-19, vom putea finanța aproximativ 60 de proiecte de înființare a perdelelor de protecție la nivelul fermelor pentru combaterea factorilor climatici nefavorabili, în același timp cu îmbunătățirea managementului apei și conservarea solului și a biodiversității”, a declarat Adrian Chesnoiu, Directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Valoarea finanțării prin intervenția DR-19 poate ajunge la maximum 200.000 de euro pentru fiecare beneficiar. Sprijinul public este 100% nerambursabil, raportat la costurile eligibile.

Beneficiarii eligibili sunt fermierii și formele asociative precum instituții de cercetare-dezvoltare, regii autonome, societăți agricole, cooperative agricole, grupuri și organizații de producători, composesorate și obști.

În cazul formelor asociative, proiectele trebuie depuse în nume propriu. Investițiile trebuie realizate pe terenurile deținute în proprietate sau folosință de către acestea.

Investițiile finanțate prin intervenția DR-19 vizează înființarea de perdele naturale de protecție pentru culturile agricole, inclusiv pentru plantații pomicole și viticole. Costurile sunt stabilite pe baza standardelor prevăzute în ghid.

Sunt eligibile și cheltuielile pentru completarea golurilor în anii II și III, conform costurilor standard. De asemenea, pot fi finanțate achiziția de tehnologii, patente și licențe necesare implementării proiectului.

Costurile generale direct legate de investiție sunt eligibile în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului.

Ghidul solicitantului și anexele pot fi consultate pe site-ul oficial al AFIR, în secțiunea dedicată intervenției DR-19.