Bătrânii care locuiesc singuri pot cere sprijin direct de la primărie. Legea obligă autoritățile să ofere ajutor la domiciliu și asistență socială

În România trăiesc zeci de mii de vârstnici singuri, fără familie sau sprijin din partea apropiaților. Mulți dintre ei se confruntă cu sărăcie, boli cronice și izolare socială, iar unii nici nu știu că au dreptul legal de a primi ajutor din partea autorităților locale.

Conform Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, primăriile au obligația expresă de a asigura sprijin pentru bătrânii aflați în dificultate, fie sub formă de îngrijire la domiciliu, fie prin servicii sociale sau medicale adaptate nevoilor fiecărui caz.

Potrivit legii, statul român recunoaște în mod expres dreptul persoanelor vârstnice la asistență socială, iar primăriile au responsabilitatea directă de a identifica și sprijini bătrânii aflați în situații de vulnerabilitate. Este vorba, în primul rând, despre acele persoane care nu au familie sau aparținători legali care să le poată oferi ajutor și sprijin moral sau material.

De asemenea, sunt vizate persoanele ale căror venituri sunt insuficiente pentru a-și acoperi nevoile de bază, cum ar fi hrana, medicamentele ori plata utilităților.

Legea include și vârstnicii care suferă de boli cronice sau diverse forme de dizabilitate, ori se află în imposibilitatea de a se îngriji singuri din cauza stării de sănătate. Totodată, intră în această categorie și bătrânii care trăiesc singuri și nu mai pot asigura condiții minime de trai în propria locuință.

În toate aceste cazuri, autoritățile locale sunt obligate să intervină prin măsuri concrete de asistență socială, astfel încât persoanele vârstnice să beneficieze de sprijinul necesar pentru a duce o viață decentă și sigură.

Tipurile de servicii ce pot fi acordate

Tipurile de servicii ce pot fi acordate persoanelor vârstnice sunt variate și adaptate nevoilor fiecărui caz în parte. În primul rând, legea prevede posibilitatea oferirii de îngrijire la domiciliu, prin intermediul personalului specializat, precum asistenți sociali, îngrijitori sau lucrători medicali comunitari, care pot ajuta la menținerea igienei, pregătirea hranei sau administrarea tratamentului zilnic.

Totodată, bătrânii pot primi hrană, medicamente, produse de igienă sau îmbrăcăminte, în funcție de nivelul de vulnerabilitate și de resursele disponibile la nivelul autorității locale. În cazurile în care veniturile sunt foarte mici, primăria poate oferi și sprijin financiar pentru plata utilităților și a chiriei, astfel încât persoanele vârstnice să nu ajungă în situații de marginalizare sau evacuare.

De asemenea, se pot asigura servicii de asistență medicală primară și de recuperare, vizite periodice ale medicilor de familie, precum și monitorizarea stării de sănătate.

Nu este neglijat nici sprijinul emoțional: beneficiarii pot primi consiliere psihologică și socială, pentru combaterea izolării și a depresiei cauzate de singurătate.

În cazurile grave, atunci când persoanele nu se mai pot descurca singure, acestea pot fi integrate în centre de zi, centre rezidențiale sau aziluri publice, unde primesc îngrijire permanentă, hrană, tratamente și supraveghere medicală continuă.

Scopul acestor servicii este de a asigura fiecărui vârstnic o viață demnă, sigură și cât mai independentă.

Pentru a beneficia de aceste servicii, persoanele în vârstă trebuie să depune o cerere scrisă la primăria de domiciliu, prin registratură sau poștă.

Solicitarea trebuie să conțină:

-Cerere adresată primarului (se poate scrie de mână);

-Copie după buletin;

(opțional) Adeverință de venit sau acte medicale, dacă există.

După depunere, primăria este obligată să trimită un asistent social care va efectua o anchetă socială la domiciliu. În funcție de rezultatele acesteia, se stabilește tipul și durata ajutorului oferit.

Pentru situațiile urgente — de exemplu, bătrâni bolnavi, imobilizați, fără hrană sau medicamente — sprijinul trebuie acordat imediat, urmând ca formalitățile să fie completate ulterior.

Conform legii, prioritate au:

-persoanele peste 65 de ani care locuiesc singure;

-vârstnicii fără rude sau susținători legali;

-cei cu pensii mici ori fără venituri;

-persoanele dependente fizic sau cu afecțiuni grave.

În aceste cazuri, primăria trebuie să dispună asistență umană imediată – prin îngrijitori la domiciliu sau prin trimiterea persoanei într-un centru de îngrijire.

Serviciile sociale pentru persoane vârstnice sunt, potrivit legii, o componentă obligatorie a fiecărei primării.

Primăriile trebuie să aibă:

-un compartiment de asistență socială;

-un registru al persoanelor vârstnice singure sau aflate în nevoie;

-un plan local de acțiune socială;

-parteneriate cu ONG-uri sau servicii medico-sociale.

Lipsa acestor structuri poate fi considerată neglijență administrativă, iar primarii pot fi trași la răspundere de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS).

Legea permite oricărei persoane să sesizeze primăria atunci când observă un bătrân aflat în dificultate.

Vecinii, rudele, preoții sau voluntarii pot depune o sesizare scrisă, iar autoritățile sunt obligate să verifice situația în termen scurt.

În lipsa unui răspuns, sesizarea se poate trimite mai departe la:

-AJPIS din județul respectiv;

-Direcția de Asistență Socială și Protecția Persoanelor (DGASPC);

-sau Ministerul Muncii, care are competență de control asupra primăriilor