În legislația germană nu este prevăzut un interval clar, de tipul „din octombrie până la Paște”, în care anvelopele de iarnă să fie obligatorii. În schimb, se aplică obligația situațională.

Asta înseamnă că, atunci când pe carosabil există zăpadă, gheață, polei, mâzgă sau brumă, șoferii pot circula legal doar cu anvelope adecvate sezonului rece.

Dacă un conducător auto intră pe un drum acoperit de zăpadă cu anvelope de vară, acesta încalcă legea, indiferent de luna din an. Autoritățile consideră că șoferul ar fi trebuit să anticipeze riscul și să evite deplasarea în astfel de condiții.

Autoritățile germane au stabilit sancțiuni clare, care diferă în funcție de consecințe. Simplul fapt că circuli cu anvelope de vară pe zăpadă sau gheață se sancționează cu amendă și punct de penalizare.

Dacă în urma acestui comportament se blochează traficul, apare un pericol pentru alți participanți sau are loc un accident, amenda crește progresiv.

În anumite situații, inclusiv atunci când se constată neglijență gravă, poliția poate merge mai departe și poate suspenda temporar dreptul de circulație al vehiculului, până la remedierea problemei.

Situație Amendă Conducere cu anvelope de vară pe drumuri cu zăpadă / gheață 60 € Dacă se provoacă o blocare a traficului 80 € Dacă există pericol pentru alți participanți 100 € Dacă are loc un accident 120 € Proprietarul mașinii permite deplasarea fără anvelope adecvate 75 €

Partea cea mai sensibilă pentru șoferi apare atunci când se ajunge la un accident. Dacă mașina este echipată cu anvelope de vară în condiții de iarnă este considerată o neglijență gravă. Din acest motiv, pot apărea consecințe directe din partea asiguratorilor.

În cazul asigurării de răspundere civilă auto, daunele produse altor participanți la trafic sunt achitate inițial. Ulterior însă, compania de asigurări poate solicita recuperarea unei părți din bani de la șoferul vinovat, în limitele prevăzute de lege, tocmai din cauza comportamentului imprudent.

Pentru polițele CASCO, situația este și mai delicată. Asiguratorul poate reduce despăgubirea sau poate refuza plata complet, dacă se demonstrează că utilizarea anvelopelor de vară a contribuit la producerea accidentului. Acest lucru este valabil inclusiv în cazul derapajelor sau al coliziunilor cu animale, dacă distanța de frânare a fost influențată de cauciucurile necorespunzătoare.

Un expert în asigurări a explicat că legea pornește de la ideea de previzibilitate. Șoferul ar fi trebuit să anticipeze pericolul creat de condițiile meteo și să își adapteze vehiculul înainte de a pleca la drum. Din acest motiv, a apreciat că mersul pe zăpadă cu anvelope de vară nu este o simplă scăpare, ci o decizie asumată, cu riscuri evidente.

„Să mergi iarna cu anvelope de vară, pe zăpadă, nu este o scăpare nevinovată, ci o alegere neglijentă gravă”, explică expertul Bastian Kunkel, potrivit hna.de.

Unele polițe moderne includ clauze de protecție împotriva neglijenței grave, însă multe contracte exclud explicit situațiile legate de anvelopele neadecvate pe timp de iarnă.