Agricultura României a crescut cu 8,5% în 2025. Cele două regiuni cu rezultate peste media națională. Date definitive INS

Producția agricolă a României a ajuns la 115,76 miliarde de lei în 2025, în creștere cu 8,5% față de anul precedent, potrivit datelor definitive publicate de INS. Sectorul vegetal a susținut avansul, cu o majorare de 13,6%. La nivel regional, Nord-Est și Sud-Est au înregistrat cele mai mari creșteri ale producției agricole totale.

Valoarea producției ramurii agricole din România a ajuns la 115,76 miliarde de lei în 2025, potrivit datelor definitive publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Producția vegetală a avut cea mai mare pondere în total, de 58,7%, în creștere cu 3,7 puncte procentuale față de anul precedent.

Cele mai importante majorări ale indicelui producției agricole s-au înregistrat în regiunile Nord-Est și Sud-Est.

Valoarea producției ramurii agricole a fost de 115.759,4 milioane de lei în 2025, în prețuri curente, conform comunicatului publicat de INS la 14 octombrie 2026.

Datele privind indicii producției, calculate în prețuri comparabile, arată că producția agricolă totală a înregistrat o creștere de 8,5% față de anul 2024. Evoluția a fost susținută în principal de sectorul vegetal, al cărui indice a ajuns la 113,6%, ceea ce corespunde unei creșteri de 13,6%.

În sectorul animal, indicele producției a fost de 102,5%, indicând o creștere de 2,5% față de anul precedent. În schimb, serviciile agricole au înregistrat o ușoară scădere, indicele acestora fiind de 99,7%.

Producția vegetală a reprezentat 58,7% din valoarea totală a producției ramurii agricole, cu 3,7 puncte procentuale peste ponderea înregistrată în anul 2024.

La nivel regional, cele mai mari creșteri ale indicelui producției agricole totale s-au înregistrat în Nord-Est și Sud-Est. În regiunea Nord-Est, indicele a ajuns la 118,5%, ceea ce înseamnă o creștere de 18,5% față de anul precedent.

Regiunea Sud-Est a înregistrat un indice de 117,5%, corespunzător unei majorări de 17,5%. Au urmat Sud-Muntenia, cu o creștere de 13,6%, București-Ilfov, cu 3,9%, Vest, cu 5,4%, și Nord-Vest, cu 1,1%.

În Sud-Vest Oltenia, indicele producției agricole totale a fost de 100%, ceea ce indică menținerea nivelului din anul precedent.

Singura regiune în care indicele producției agricole totale a scăzut a fost Centru, unde acesta a ajuns la 96,7%, echivalentul unei diminuări de 3,3%.

Regiunea de dezvoltare Evoluția producției agricole în 2025 Nord-Est +18,5% Sud-Est +17,5% Sud-Muntenia +13,6% Vest +5,4% București-Ilfov +3,9% Nord-Vest +1,1% Sud-Vest Oltenia 0% Centru -3,3%

Sursa: INS. Variații calculate pe baza indicilor producției agricole din 2025, comparativ cu 2024.

Sectorul vegetal a înregistrat evoluții pozitive în șase dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale României. Cele mai mari creșteri au fost raportate în Nord-Est, Sud-Est și București-Ilfov.

În regiunea Nord-Est, indicele producției vegetale a ajuns la 133,9%, ceea ce corespunde unei creșteri de 33,9% față de anul 2024. În Sud-Est, majorarea a fost de 28,7%, iar în București-Ilfov, de 23,3%.

Creșteri au mai fost înregistrate în Sud-Muntenia, cu 15,9%, Sud-Vest Oltenia, cu 4,6%, și Vest, cu 1,2%.

În schimb, producția vegetală a scăzut în regiunile Centru și Nord-Vest. În Centru, indicele a fost de 96,3%, ceea ce indică o diminuare de 3,7%. În Nord-Vest, indicele a ajuns la 99,4%, corespunzător unei scăderi de 0,6%.

Potrivit INS, regiunile Sud-Muntenia, Sud-Est și Nord-Est au avut cele mai mari ponderi în structura producției vegetale la nivel național. Sud-Muntenia a reprezentat 25,1% din total, Sud-Est a avut o pondere de 18,3%, iar Nord-Est, de 16,2%.

Producția animală a avut o evoluție diferită de la o regiune la alta. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Vest și Sud-Muntenia, în timp ce Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov s-au numărat printre regiunile cu cele mai importante scăderi.

În regiunea Vest, indicele producției animale a ajuns la 110,3%, ceea ce indică o creștere de 10,3% față de anul precedent. În Sud-Muntenia, majorarea a fost de 9,2%, iar în Nord-Est, de 3,2%.

Creșteri mai mici au fost consemnate în Nord-Vest, de 2,8%, și Sud-Est, de 1,3%.

În schimb, producția animală a scăzut cu 8,9% în Sud-Vest Oltenia. În București-Ilfov, diminuarea a fost de 6,5%, iar în Centru, de 2,5%.

În structura producției animale la nivel național, cea mai mare pondere a revenit regiunii Nord-Est, cu 18,7%. Nord-Vest a reprezentat 15,8%, Centru, 15,7%, Sud-Muntenia, 15,4%, Vest, 13,1%, iar Sud-Est, 12,5%.

Valoarea serviciilor agricole a avut o evoluție pozitivă în trei regiuni de dezvoltare: Sud-Vest Oltenia, Nord-Est și Sud-Muntenia.

Cea mai mare creștere a fost înregistrată în Sud-Vest Oltenia, unde indicele serviciilor agricole a ajuns la 133%, ceea ce corespunde unei majorări de 33% față de anul 2024.

În regiunea Nord-Est, indicele a fost de 127,1%, indicând o creștere de 27,1%. În Sud-Muntenia, serviciile agricole au înregistrat o majorare de 2,5%.

În celelalte cinci regiuni, valoarea serviciilor agricole a scăzut. Cea mai importantă diminuare a fost consemnată în Centru, unde indicele a ajuns la 74,4%, echivalentul unei scăderi de 25,6%.

Scăderi au mai fost înregistrate în Vest, cu 15,6%, Sud-Est, cu 10,3%, Nord-Vest, cu 3,9%, și București-Ilfov, cu 1,1%.

În 2025, producția vegetală a avut cea mai mare pondere în valoarea producției ramurii agricole în majoritatea regiunilor de dezvoltare. Excepțiile au fost regiunile Nord-Vest și Centru, unde producția animală a avut o pondere mai mare.

Excluzând regiunea București-Ilfov, a cărei contribuție la valoarea totală a producției agricole naționale este nesemnificativă, ponderea producției vegetale a variat între 47,3% în regiunea Centru și 70,2% în Sud-Muntenia.

Comparativ cu 2024, cele mai mari creșteri ale ponderii producției vegetale și animale în structura valorii producției agricole au fost înregistrate în Nord-Est, cu 1,5 puncte procentuale, Sud-Est, cu 1,3 puncte procentuale, și Sud-Muntenia, cu 0,9 puncte procentuale. În București-Ilfov, creșterea a fost de 0,1 puncte procentuale.

Cele mai importante scăderi ale ponderii în structura valorii producției ramurii agricole au fost consemnate în Centru, cu 1,7 puncte procentuale, și Nord-Vest, cu 0,8 puncte procentuale.

Datele publicate de INS sunt definitive și se referă la valoarea producției ramurii agricole pe regiuni de dezvoltare în anul 2025, comparativ cu anul precedent.

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