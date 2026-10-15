Brigada Rutieră București își mută ghișeele în Hala Laminor din 19 octombrie. Activitatea cu publicul va fi suspendată temporar

Brigada Rutieră București anunță schimbarea locației în care se desfășoară activitățile de relații cu publicul. Începând de luni, 19 octombrie 2026, cetățenii care doresc să își recupereze permisele de conducere sau certificatele de înmatriculare reținute, precum și să obțină alte documente specifice, vor trebui să se prezinte la noul sediu din Hala Laminor, situat pe Bulevardul Basarabia nr. 256, sector 3. Înaintea mutării, ghișeele vor fi închise timp de două zile.

Brigada Rutieră a anunțat că, începând de luni, 19 octombrie 2026, activitățile de relații cu publicul vor fi desfășurate într-o nouă locație din Capitală.

Noul sediu destinat acestor servicii se află în Hala Laminor, pe Bulevardul Basarabia nr. 256, în sectorul 3 al municipiului București.

Schimbarea îi vizează pe cetățenii care trebuie să se prezinte la ghișeele Brigăzii Rutiere pentru rezolvarea unor situații administrative legate de documentele auto.

Printre serviciile care vor fi disponibile la noua adresă se numără restituirea permiselor de conducere reținute și restituirea certificatelor de înmatriculare reținute.

Totodată, la ghișeele din Hala Laminor se va desfășura și activitatea de eliberare a altor documente specifice, care intră în atribuțiile Brigăzii Rutiere.

Prin urmare, persoanele care au nevoie de aceste servicii trebuie să țină cont de schimbarea sediului începând cu data de 19 octombrie.

Înainte de reluarea activității în noua locație, Brigada Rutieră va suspenda temporar serviciile de relații cu publicul desfășurate la ghișee.

Potrivit anunțului instituției, acestea vor fi închise în perioada 17-18 octombrie 2026, respectiv sâmbătă și duminică.

Măsura este necesară pentru organizarea activității în noul sediu și pregătirea reluării serviciilor destinate cetățenilor.

Astfel, în cele două zile, persoanele care au nevoie de restituirea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare reținute sau de eliberarea altor documente specifice nu vor putea beneficia de serviciile oferite la ghișee.

Activitatea de relații cu publicul va fi reluată luni, 19 octombrie 2026, la noua adresă din Hala Laminor, Bulevardul Basarabia nr. 256, sector 3.

Brigada Rutieră recomandă cetățenilor să țină cont atât de noua locație, cât și de perioada de suspendare temporară a activității atunci când își planifică deplasările pentru rezolvarea problemelor administrative.

Potrivit informațiilor transmise de Brigada Rutieră, mutarea activităților de relații cu publicul are ca obiectiv îmbunătățirea condițiilor oferite cetățenilor.

Instituția urmărește, de asemenea, eficientizarea serviciilor desfășurate la ghișee și facilitarea accesului persoanelor care au nevoie de documentele și serviciile puse la dispoziție.

Schimbarea locației face parte din măsurile prin care Brigada Rutieră intenționează să ofere condiții mai bune pentru desfășurarea activităților administrative.

Un alt obiectiv al mutării este asigurarea unui acces mai facil la serviciile instituției.

Prin organizarea activității în Hala Laminor, Brigada Rutieră urmărește îmbunătățirea modului în care sunt furnizate serviciile de relații cu publicul.

„Reamintim cetăţenilor că o parte dintre serviciile de interes rutier pot fi accesate şi online, prin platforma Ministerului Afacerilor Interne, hub.mai.gov.ro. Prin intermediul acesteia pot fi solicitate istoricul sancţiunilor rutiere, informaţii privind situaţia punctelor de penalizare şi poate fi verificat statusul permisului de conducere. Vă recomandăm să aveţi în vedere noua adresă şi perioada de suspendare temporară a activităţii ghişeelor atunci când planificaţi o vizită la Brigada Rutieră”, a transmis Brigada Rutieră București într-un comunicat.

Brigada Rutieră reamintește cetățenilor că anumite servicii de interes rutier sunt disponibile și în mediul online, prin intermediul platformei Ministerului Afacerilor Interne.

Platforma poate fi accesată la adresa hub.mai.gov.ro și permite obținerea unor informații și documente fără a fi necesară deplasarea la ghișee.

Printre serviciile disponibile se numără solicitarea istoricului sancțiunilor rutiere. De asemenea, cetățenii pot obține informații privind situația punctelor de penalizare acumulate.

Un alt serviciu disponibil prin platforma Ministerului Afacerilor Interne este verificarea statusului permisului de conducere.

Aceste funcționalități reprezintă alternative online pentru persoanele care au nevoie de informații privind situația lor rutieră.

Instituția precizează că numai o parte dintre serviciile de interes rutier pot fi accesate prin intermediul platformei, celelalte activități de relații cu publicul urmând să fie desfășurate la noul sediu.

Cetățenii care intenționează să se prezinte la Brigada Rutieră București în perioada următoare trebuie să țină cont de două modificări importante.

Prima este suspendarea temporară a activității ghișeelor în zilele de 17 și 18 octombrie 2026, necesară pentru organizarea serviciilor în noua locație.

A doua modificare privește adresa la care vor fi furnizate serviciile începând de luni, 19 octombrie.

Din această dată, restituirea permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare reținute, precum și eliberarea altor documente specifice, se vor realiza la Hala Laminor, pe Bulevardul Basarabia nr. 256, sector 3, București.

Brigada Rutieră recomandă persoanelor interesate să ia în considerare aceste schimbări înainte de a planifica o vizită la ghișee.

Totodată, pentru serviciile disponibile online, cetățenii pot utiliza platforma Ministerului Afacerilor Interne, prin care pot solicita istoricul sancțiunilor rutiere, pot consulta informații despre punctele de penalizare și pot verifica situația permisului de conducere.