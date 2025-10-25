Această decizie vine într-un moment delicat pentru administrația franceză, care se confruntă cu instabilitate politică și cu dificultăți în implementarea reformelor structurale. Moody’s subliniază riscurile unei slăbiri a instituțiilor și guvernanței, precum și o posibilă fragmentare politică de durată, care ar putea afecta funcționarea eficientă a guvernului și ar putea împiedica consolidarea fiscală.

Ministrul francez al Economiei și Finanțelor, Roland Lescure, a reacționat la această decizie, subliniind necesitatea unui „compromis colectiv” pentru a asigura stabilitatea bugetară. Guvernul francez își propune să reducă deficitul public la 5,4% din PIB în 2025 și să-l aducă sub 3% până în 2029, menținând în același timp creșterea economică.

Agenția a păstrat ratingul Franței la Aa3, considerat „datorie de calitate bună”, în timp ce alte agenții de evaluare, precum Fitch (pe 12 septembrie) și S&P Global (săptămâna trecută), au redus ratingul cu un nivel, până la A+, echivalentul unei „datorii de calitate medie superioară”. Toate aceste decizii evidențiază instabilitatea politică generată de dizolvarea Adunării Naționale în iunie 2024, care a afectat finanțele publice și a blocat parțial două motoare importante ale economiei: consumul gospodăriilor și investițiile. În aceste condiții, guvernul francez estimează o creștere economică de 0,7% pentru 2025 și de 1% pentru 2026.

Moody’s evidențiază că modificarea perspectivei ratingului său „reflectă riscuri crescute privind slăbirea instituțiilor și a guvernanței din Franța” și „un recul parțial al reformelor structurale”.

În paralel, Partidul Socialist amenință cu un vot de cenzură dacă nu se implementează măsuri fiscale mai stricte, inclusiv o taxă suplimentară pentru cei bogați. Această presiune politică adaugă complexitate procesului legislativ și poate influența evoluția ratingului suveran al Franței în viitor.

În concluzie, menținerea ratingului Aa3 de către Moody’s oferă o fereastră de oportunitate pentru guvernul francez de a implementa reformele necesare și de a restabili încrederea în politica fiscală a țării. Totuși, perspectiva negativă indică faptul că orice eșec în consolidarea fiscală și în stabilizarea politicii interne ar putea duce la o retrogradare a ratingului în viitor.