La 10 octombrie 2025, S&P Global Ratings a acordat Republicii Moldova primele ratinguri de credit suverane pe termen lung și scurt, respectiv BB-/B, cu perspectivă stabilă. Evaluarea reflectă așteptările unei accelerări a creșterii economice și a continuității politicilor orientate spre dezvoltarea economică, realizată prin coordonarea Agenției Invest Moldova, Ministerului Finanțelor și Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, care au furnizat date macroeconomice complete și evaluări privind implementarea reformelor cerute de S&P.

Acest rating poziționează Moldova în categoria BB, alături de economii europene precum Armenia, Albania sau Macedonia de Nord, țări care urmăresc reforme structurale și o integrare mai strânsă cu Uniunea Europeană, menținând niveluri moderate ale datoriei publice și perspective stabile de creștere. Nivelul BB indică un risc de credit apreciabil, dar cu un amortizor moderat față de zona de nerambursare conform standardelor S&P.

Ratingul reflectă îmbunătățiri continue ale profilului economic și fiscal al Moldovei. După o perioadă de stagnare, se estimează o creștere de 1,2% în 2025 și 2,2% în 2026, susținută de performanțe agricole solide, investiții reînnoite și reforme din cadrul Planului de Creștere UE de 1,9 miliarde de euro. Datoria publică rămâne moderată, aproximativ 35% din PIB până la sfârșitul anului 2025, majoritar constituită din împrumuturi concesionale pe termen lung, menținând nevoile de finanțare gestionabile.

Continuarea aliniamentului la standardele UE, implementarea prudentă a Planului de Creștere și cooperarea cu instituții internaționale precum FMI și Banca Mondială vor consolida reziliența economică, vor atrage investiții de valoare și vor sprijini extinderea bazei de export, apropiind Moldova de performanța economiilor europene.

S&P Global Ratings, cu sediul în SUA, este una dintre cele trei mari agenții internaționale de rating, alături de Fitch și Moody’s. Ratingurile sale suverane reprezintă un reper esențial pentru investitori, influențând percepțiile privind stabilitatea economică a unei țări, accesul la finanțare internațională și costurile împrumuturilor.