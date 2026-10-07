Africa își lansează propria agenție de rating. AfCRA vrea să concureze cu S&P, Moody’s și Fitch

Uniunea Africană lansează prima agenție de rating a continentului: Africa Credit Rating Agency (AfCRA). Inițiativa urmărește să ofere o alternativă la S&P, Moody’s și Fitch, prin evaluări adaptate economiilor africane.

Uniunea Africană va lansa prima agenție de rating de pe continent, Africa Credit Rating Agency (AfCRA), care își propune să ofere o alternativă la cele trei mari agenții globale de rating, S&P Global Ratings, Moody’s și Fitch. Inițiativa apare într-un context în care nivelul ridicat al datoriei suverane exercită presiuni asupra mai multor economii africane.

Lansarea AfCRA va avea loc la Port Louis, capitala statului Mauritius, unde agenția își va avea și sediul. Proiectul este pregătit de aproape un deceniu, iar liderii africani au aprobat înființarea agenției în 2018.

Uniunea Africană a precizat că AfCRA va completa activitatea agențiilor globale de rating existente printr-o evaluare bazată pe date, expertiză și particularitățile economiilor africane.

Liderii africani critică de mai mult timp agențiile occidentale de rating, susținând că acestea nu evaluează în mod corect riscurile de creditare ale statelor africane și că recurg prea rapid la retrogradări în perioade de criză, inclusiv în cazul conflictelor sau pandemiilor. Agențiile occidentale resping aceste acuzații și susțin că folosesc aceleași metodologii de evaluare la nivel global.

AfCRA va evalua state, instituții financiare și companii private. Potrivit Uniunii Africane, agenția va funcționa independent și va fi finanțată din capitalul acționarilor și din veniturile proprii. Organizația nu a oferit însă detalii privind identitatea acționarilor.

Uniunea Africană estimează că noua agenție ar putea contribui la îmbunătățirea accesului statelor africane la piețele de capital și ar putea oferi investitorilor evaluări considerate mai echilibrate și adaptate particularităților economiilor de pe continent.

Eforturile de îmbunătățire a condițiilor de împrumut pentru țările africane au devenit tot mai urgente după mai mulți ani de creștere a gradului de îndatorare a guvernelor din regiune. Situația a generat dificultăți majore în gestionarea datoriei pentru unele state în ultimii ani.

Uniunea Africană consideră că miza este importantă, în condițiile în care serviciul datoriei externe a continentului a crescut puternic, ajungând la 163 de miliarde de dolari în 2024, de la 61 de miliarde de dolari în 2010. În mai multe țări africane, cheltuielile cu dobânzile au depășit bugetele anuale alocate unor sectoare sociale esențiale, precum sănătatea și educația.

Potrivit organizației, AfCRA își propune să contribuie la reducerea acestei poveri prin consolidarea încrederii investitorilor și creșterea transparenței pe piață. Agenția va putea evalua, de asemenea, entități din afara Africii, atunci când situația o va impune.

Uniunea Africană estimează că noua agenție va contribui la extinderea accesului la evaluări de creditare, în condițiile în care 23 de economii africane nu au în prezent un rating acordat de niciuna dintre cele trei mari agenții internaționale de evaluare.