Investigațiile legate de afacerile imobiliare ale familiei Băluță nu au luat în considerare datele publice care ar fi putut lămuri imediat subiectul. Un certificat constatator de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, document care arată structura de proprietate, vechimea, activitatea economică și situația financiară a firmei BD MEDICAL 2002 SRL, demontează acuzațiile.

Firma aparține familiei Băluță, are capital integral românesc și funcționează continuu din 2003, având o evoluție solidă timp de aproape două decenii.

Datele financiare oficiale sunt publice și confirmă că bilanțurile BD MEDICAL 2002 SRL justifică integral achizițiile prezentate alarmist în materialele virale. În 2024, firma a înregistrat 2.019.803 lei cifră de afaceri și 716.363 lei profit. În 2023, cifra de afaceri a fost 1.759.801 lei, cu un profit de 868.084 lei, iar în 2022, 1.870.564 lei cifră de afaceri și 865.094 lei profit. Aceste date provin din bilanțurile depuse oficial și sunt incluse în documentația certificată de ONRC.

Cu toate acestea, investigația a omis trei ani consecutivi de profituri între 700.000 și 860.000 de lei și nu a menționat activitatea medicală reală a firmei, vechimea de 22 de ani sau faptul că asociații sunt exact persoanele despre care se insinuează că ar avea „surse neclare de bani”.

Un element important ignorat este profilul profesional al membrilor familiei Băluță. Soția lui Daniel Băluță este doctor în științe medicale, cu o carieră academică și clinică consistentă, caracterizată prin venituri peste media domeniului.

Fratele său, Sergiu Băluță, este medic primar în endodonție și medic primar în chirurgie dento-alveolară, iar cumnata sa, Denisa Băluță, este medic rezident în chirurgie maxilo-facială, profesie cu venituri ridicate. Părinții, Florica și Marin Băluță, sunt acționari în firma de familie încă de la început, activitatea fiind dezvoltată treptat și documentată legal pe parcursul a peste două decenii.

Aceste informații arată că familia are profesii solide, venituri reale și specializări care explică pe deplin capacitatea de a investi în imobiliare, fiind un exemplu tipic de afacere medicală de familie în care mai multe generații contribuie la dezvoltarea businessului. Toate aceste date erau deja publice și puteau fi consultate de orice jurnalist dispus să respecte normele minime ale unei investigații.

În locul unei prezentări obiective a unei afaceri medicale transparente și funcționale, materialul viral a construit o narațiune bazată pe insinuări și elemente spectaculoase, fără consultarea documentelor oficiale.

Deși sursa banilor este legală și verificabilă, iar firma are vechime, activitate reală și cifre consistente, aceste informații nu apar în investigație. Un aspect notabil este promovarea agresivă a materialului de către Ciprian Ciucu, contracandidatul direct al lui Daniel Băluță.