Afacerile din domeniul industriei au scăzut drastic în primele patru luni: domeniile cele mai afectate

Cifra de afaceri din industrie a înregistrat o scădere de 1,8% în termeni nominali în primele patru luni ale anului, comparativ cu perioada similară din 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Evoluția reflectă o diminuare a activității la nivelul principalelor sectoare industriale analizate de statistica oficială.

Datele indică scăderi atât în industria prelucrătoare, cu un minus de 1,8%, cât și în industria extractivă, unde reculul a fost de 1,7%. Evoluția generală a fost influențată de ambele ramuri de bază ale industriei. Perioada analizată acoperă intervalul 1 ianuarie – 30 aprilie.

Pe marile grupe industriale, cele mai importante diminuări au fost consemnate în industria bunurilor de folosință îndelungată, unde scăderea a ajuns la 5,2%. Industria bunurilor de capital a raportat un recul de 4,1%, în timp ce industria bunurilor de uz curent a coborât cu 1,1%. Industria bunurilor intermediare a înregistrat o scădere mai redusă, de 0,5%.

Singurul segment cu evoluție pozitivă a fost industria energetică, care a consemnat o creștere de 4% față de anul precedent. Diferențele dintre sectoare indică o evoluție neuniformă la nivelul structurilor industriale.

Raportat la luna aprilie 2026 comparativ cu aprilie 2025, cifra de afaceri din industrie a scăzut cu 1,1% în termeni nominali. Industria prelucrătoare a contribuit la această evoluție cu un declin de 1,4%, în timp ce industria extractivă a consemnat o creștere de 6,4%.

Pe marile grupe industriale, au fost înregistrate scăderi în industria bunurilor de capital, cu 10,2%, și în industria bunurilor de folosință îndelungată, cu 5,0%. Industria bunurilor de uz curent a scăzut cu 3,4%, în timp ce industria energetică a avansat cu 35,6%, iar industria bunurilor intermediare a crescut cu 3,5%.

Comparativ cu luna martie 2026, cifra de afaceri din industrie a scăzut în aprilie cu 7,2%, pe fondul diminuării activității în principalele ramuri. Industria extractivă a înregistrat un recul de 7,8%, iar industria prelucrătoare a scăzut cu 7,1%.

La nivelul marilor grupe industriale, cele mai mari scăderi au fost consemnate în industria bunurilor de capital, cu 13,6%, și în industria bunurilor de folosință îndelungată, cu 10,8%. Industria bunurilor intermediare a coborât cu 7,7%, iar industria bunurilor de uz curent cu 4,6%. Industria energetică a consemnat o creștere de 24,6% în același interval.