London City Airport va introduce, începând cu data de 6 ianuarie, o taxă de tip drop-off, devenind astfel cel mai nou aeroport londonez care aplică această măsură. Aeroportul se alătură astfel Heathrow Airport, Gatwick Airport, Stansted Airport și Luton Airport, unde taxe similare sunt deja în vigoare.

Pentru opririle cuprinse între zero și cinci minute, șoferii vor plăti aproximativ 10 euro. Fiecare minut suplimentar va fi taxat cu câte 1 euro, până la un timp maxim de staționare de 10 minute.

Persoanele cu dizabilități care dețin badge albastru vor fi scutite de la plata taxei. Totodată, autoritățile analizează posibilitatea ca taxiurile să beneficieze de o excepție de la aceste costuri, potrivit presei britanice.

Reprezentanții aeroportului susțin că taxa face parte dintr-o strategie mai amplă de reducere a traficului auto din jurul terminalelor și de promovare a alternativelor sustenabile.

„Această măsură face parte din angajamentul nostru de a încuraja mai mult transportul către și de la aeroport prin mijloace publice și sustenabile, pe care deja două treimi dintre pasagerii noștri le folosesc”, a declarat un purtător de cuvânt al London City Airport.

De asemenea, Transport for London va organiza o consultare publică anuală privind nivelul tarifelor, înainte de implementarea efectivă a taxei.

Decizia nu a fost primită favorabil de toți utilizatorii aeroportului, iar reacțiile critice au apărut rapid pe rețelele sociale.

„Acest lucru este dincolo de ridicol. Să ajung la LCY cu transportul public durează 45 de minute, cu mașina doar 15 minute. La un zbor de 7 dimineața, nici măcar nu sunt sigur că pot ajunge cu transportul public. Adaugă și un bagaj, chiar și unul mic, cu mai multe schimbări de mijloace de transport și devine foarte dificil”, a scris un internaut. „Transportul vostru public nu este suficient”, a comentat alt utilizator.

Potrivit surselor citate, Gatwick Airport a anunțat că va majora taxa minimă de drop-off de la aproximativ 8 euro la 12 euro, începând tot cu 6 ianuarie. În același timp, Heathrow Airport percepe o taxă de circa 7 euro pentru fiecare acces în zona de drop-off a terminalului.

Aeroporturile Stansted Airport și Luton Airport vor continua să aplice taxe de aproximativ 9 euro pentru opririle scurte. Administratorii aeroporturilor susțin că aceste costuri contribuie la reducerea congestionării traficului și la creșterea utilizării transportului public.

Amenzi usturătoare pentru neplată

Plata taxei se poate face online sau prin telefon, iar nerespectarea termenelor atrage sancțiuni semnificative. De exemplu, la Heathrow, penalitățile pot ajunge până la 100 de euro, suma fiind redusă în cazul achitării rapide.