Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, regie aflată în subordinea Consiliul Județean Cluj, a semnat Contractul de Finanțare nr. 8/23.12.2025 pentru implementarea obiectivului de investiții „Parc fotovoltaic”. Informația a fost publicată de ActualdeCluj.ro.

Proiectul beneficiază de finanțare din partea Uniunii Europene, prin Fondul pentru Modernizare, în cadrul Programului-cheie 9 – Eficiență energetică în transporturi, axat pe reducerea emisiilor de carbon prin utilizarea eficientă a energiei și introducerea de tehnologii moderne în infrastructura de transport.

Realizarea parcului fotovoltaic are ca obiectiv principal producerea de energie electrică din surse regenerabile, respectiv energie solară, destinată consumului propriu al aeroportului. Investiția va contribui atât la diminuarea amprentei de carbon a infrastructurii aeroportuare, cât și la generarea unor economii semnificative în bugetul de funcționare, în contextul creșterii costurilor cu energia.

Conform proiectului, parcul fotovoltaic va fi amplasat pe o suprafață de aproximativ 8 hectare și va include aproape 7.500 de panouri fotovoltaice, cu o capacitate totală instalată de 4,99 MW.

Pe lângă producția de energie, investiția prevede și instalarea unui sistem de stocare a energiei cu o capacitate de 12 MWh, care va permite utilizarea optimă a energiei produse. Totodată, vor fi montate pompe de căldură care utilizează energie regenerabilă, cu o putere instalată de 300 kWt, contribuind suplimentar la eficientizarea consumului energetic.

Directorul Aeroportului Internațional Cluj, David Ciceo, a subliniat importanța strategică a investiției pentru viitorul aeroportului.

„Vom realiza investiții în capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile și în sisteme de stocare a energiei, dedicate exclusiv autoconsumului. Sperăm ca în anul 2027 să ajungem la autonomie energetică. Implementarea proiectului este un pas important în demersurile aeroportului în vederea îndeplinirii obiectivului de reducere la zero a emisiilor de carbon până în anul 2050”, a transmis David Ciceo.

Valoarea totală a investiției se ridică la 55.552.085,01 lei, TVA inclus. Din această sumă, 30.449.087,00 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din fonduri europene (fără TVA, neeligibil), iar 25.102.998,01 lei, inclusiv TVA aferent valorii totale a proiectului, vor fi asigurați de Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, în calitate de beneficiar.

Prin acest proiect, aeroportul clujean se aliniază tendințelor europene de tranziție energetică și devine un exemplu de infrastructură de transport care investește în sustenabilitate, eficiență și reducerea impactului asupra mediului.