Adrian Țuțuianu anunță că va propune reguli explicite pentru campania electorală din mediul online, acolo unde normele sunt în urmă față de ceea ce se întâmplă în realitate. El a spus că își dorește clarificarea rolului și a procedurilor specifice pentru campania online, pentru că tehnologia a avansat mai repede decât cadrul legal.

Țuțuianu a atras atenția că legislația electorală din România este total depășită și că actualele prevederi nu reușesc să acopere toate situațiile întâlnite în spațiul digital. În acest context, AEP încearcă să vină cu soluții care să definească mai bine campania online și publicitatea politică, astfel încât regulile să fie aplicabile și ușor de urmărit.

„Clarificarea rolului și procedurilor specifice pentru campania online. Sub acest aspect, legislația electorală din România este total depășită, tehnologia a luat-o înaintea reglementării, cum se întâmplă de foarte multe ori în realitatea socială”, spune Țuțuianu.

O altă problemă pe care Adrian Țuțuianu spune că vrea să o rezolve este logistica electorală. Șeful AEP afirmă că își dorește o organizare mai clară, cu aceleași tipuri de cabine, urne și amenajări în toate secțiile de vot din România.

El a explicat că va avea întâlniri cu Uniunea Consiliilor Județene, dar și cu asociațiile primarilor de municipii, orașe și comune, pentru a discuta o logistică electorală unitară. Potrivit acestuia, ideea este ca secțiile de vot să arate la fel și să funcționeze după aceleași standarde, indiferent de localitate.

Țuțuianu a spus că își dorește ca în secțiile de vot să nu mai existe cabine cu perdele. În plus, el a vorbit despre posibilitatea folosirii unor urne transparente și a unor mecanisme care să permită numărarea buletinelor introduse, astfel încât să existe un plus de transparență la scrutin.

„O problemă importantă, iarăși, este logistica electorală, și vreau să vă spun de la început că voi avea întâlniri cu Uniunea Consiliilor Județene, cu asociațiile primarilor de municipii, orașe, comune, să încercăm să facem o logistică electorală unitară. Același tip de cabine, același tip de urne, același mod de amenajare a secțiilor de vot. Aș vrea să nu mai avem cabine cu perdeluțe, să avem urne care sunt transparente, eventual cu mecanisme care să permită numărarea buletinelor de vot introduse în urnă, în așa fel încât să asigurăm un plus de transparență la scrutinul electoral”, spune șeful AEP.

Președintele AEP a mai declarat că este nevoie de simplificarea legislației electorale, dar și de clarificarea prevederilor care în trecut au generat interpretări diferite. El consideră că aceste zone neclare pot produce situații complicate, inclusiv riscul de anulare a alegerilor, așa cum s-a întâmplat la ultimul scrutin.

În acest context, Adrian Țuțuianu spune că trebuie prevăzute expres în lege acele lucruri care au dus la confuzii în practica electorală. Tot el a subliniat că trebuie modificate și corectate mecanismele de finanțare a activității partidelor politice, dar și instrumentele de control, astfel încât să fie adaptate evoluțiilor tehnologice.

Țuțuianu a explicat că este important ca finanțarea să poată fi verificată în timp real, inclusiv acolo unde apar platforme care nu sunt monitorizate și raportate la fel ca finanțarea clasică. În viziunea sa, acest tip de control ar trebui să țină cont de noile metode folosite în campaniile moderne și să reducă spațiile în care pot apărea probleme sau interpretări diferite.