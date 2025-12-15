Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunțat că Adrian Țuțuianu a preluat, în data de 15 decembrie, funcția de președinte al instituției, în baza Hotărârii Parlamentului României nr. 47/2025. Actul de numire a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, la data de 18 noiembrie 2025, iar mandatul este valabil pentru o perioadă de opt ani.

AEP este o instituție administrativă autonomă, cu competență generală în domeniul electoral. Rolul său este de a asigura organizarea și desfășurarea alegerilor și a referendumurilor, precum și de a controla finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, în conformitate cu Constituția, legislația națională și standardele europene și internaționale.

Conform cadrului legal, președintele AEP conduce activitatea instituției, o reprezintă în relațiile interne și externe și asigură funcționarea acesteia în condiții de legalitate, imparțialitate și neutralitate politică. Totodată, acesta are responsabilitatea de a garanta transparența și respectarea regulilor care guvernează procesele electorale.

În exercitarea mandatului, conducerea AEP are un rol esențial în menținerea încrederii publice în corectitudinea alegerilor și în egalitatea de tratament a tuturor competitorilor politici.

În cadrul mandatului său, Adrian Țuțuianu a anunțat că va avea în vedere, cu prioritate, consolidarea capacității instituționale a AEP. Un alt obiectiv important vizează îmbunătățirea calității datelor electorale gestionate de instituție, astfel încât procesele de organizare a alegerilor să fie mai eficiente și mai predictibile.

De asemenea, noul președinte al AEP urmărește clarificarea și standardizarea procedurilor electorale, pentru a reduce interpretările diferite și eventualele blocaje administrative.

Un accent deosebit va fi pus și pe întărirea mecanismelor de control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, inclusiv în mediul online, unde verificarea cheltuielilor și a surselor de finanțare ridică provocări suplimentare.

Adrian Țuțuianu a transmis că Autoritatea Electorală Permanentă trebuie să funcționeze ca un garant al corectitudinii și al predictibilității proceselor electorale. Acesta a arătat că prioritățile sale sunt aplicarea strictă a legii și creșterea capacității instituției de a răspunde responsabil așteptărilor legitime ale cetățenilor.

El a subliniat că respectul față de fiecare alegător și devotamentul față de principiile democratice reprezintă baza angajamentului său de a consolida încrederea publicului în AEP.

Totodată, instituția a reafirmat că își va exercita atribuțiile exclusiv în limitele competențelor stabilite de lege, pentru a asigura integritatea proceselor electorale, transparența și egalitatea de tratament pentru toți actorii politici.