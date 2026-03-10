Președintele CFA România, Adrian Codirlașu, atrage atenția că economia globală și cea românească intră într-o nouă etapă de incertitudine, influențată de conflictul internațional și de evoluția piețelor energetice. În opinia sa, efectele se vor vedea în primul rând în creșterea inflației și în scăderea puterii de cumpărare.

„Economia este în schimbare pentru că a apărut acest conflict care va schimba perspectivele. Aş spune că le va schimba în două moduri. Vom avea inflaţie mai mare. Noi, la CFA România, avem o estimare de 6-7%. Preţurile mai ridicate la combustibil şi la gaz metan se vor resimţi într-o anumită măsură şi în energia electrică, vor avea efecte de runda a doua în preţuri. Mai mult, şi în acest an salariile nu vor ţine pasul cu inflaţia iar puterea de cumpărare va continua să scadă. Reducerea puterii de cumpărare va pune din nou presiune pe partea de consum. Acesta probabil nu va contribui pozitiv la creşterea economică. Noi avem o estimare de creştere a PIB de 0,5% în 2026. Acum, că se vorbeşte de relansarea economică. Ce a dus economia în recesiune tehnică a fost creşterea de taxe şi de impozite. În opinia mea, relansarea de aici ar fi trebuit să înceapă, a încerca într-un orizont rezonabil de timp ca taxele şi impozitele să fie readuse la valorile iniţiale. Alte cheltuieli în plus, angajate de Guvern vor duce la taxe mai mari în viitor. Au venit venituri suplimentare la bugetul de stat pentru că au fost crescute taxele. Acum că au venit venituri suplimentare nu ar trebui crescute cheltuielile, ci dacă se creează spaţiu fiscal, acesta să fie folosit pentru reduceri de taxe”, a explicat marţi, pentru Agerpres, Adrian Codirlaşu.

Economistul a subliniat că nivelul cheltuielilor publice este în continuare ridicat atât în administrația centrală, cât și în cea locală. În opinia sa, reformele promise în sectorul public nu au fost încă implementate.

Codirlașu consideră că, în lipsa unor ajustări reale ale cheltuielilor, orice creștere a veniturilor bugetare riscă să fie absorbită de noi angajamente financiare ale statului.

Ministerul Finanțelor a publicat marți proiectul bugetului pentru anul 2026, care este construit pe un deficit estimat la 6,2% din produsul intern brut, echivalentul a aproximativ 127,7 miliarde de lei.

Conform documentului, deficitul ar urma să scadă treptat în anii următori, până la aproximativ 5,1% din PIB în 2027.

În același timp, Guvernul estimează pentru 2026 o creștere economică de aproximativ 1%, produsul intern brut fiind proiectat să ajungă la 2.045 miliarde lei.

În acest context, economiștii avertizează că evoluțiile economice din perioada următoare vor depinde în mare măsură de evoluția conflictelor geopolitice, de dinamica inflației și de modul în care autoritățile vor gestiona politica fiscală și cheltuielile bugetare.