Indicatorul de Încredere Macroeconomică publicat de Asociația CFA România a înregistrat în luna ianuarie o creștere semnificativă de 10,4 puncte. Componenta de anticipații a urcat cu 10 puncte, ajungând la 48,6, iar componenta de condiții curente a crescut cu 11,3 puncte, conform datelor transmise de asociație.

Rata anticipată a inflației pentru următoarele 12 luni, până în februarie 2027, a scăzut față de luna precedentă, atingând nivelul de 5,85%. Conform sondajului, 94% dintre participanți se așteaptă la o reducere a inflației în următorul an comparativ cu nivelul actual.

În privința cursului de schimb EUR/RON, aproximativ 83% dintre analiști prevăd o depreciere a leului în următoarele 12 luni. Valoarea medie anticipată pentru cursul euro-leu este de 5,1471 lei pe termen de 6 luni și 5,1982 lei pe termen de 12 luni.

“Performanţa peste aşteptări în reducerea deficitului bugetar a condus la ajustarea în sens pozitiv a încrederii în economie. În acelaşi timp, s-a redus şi riscul de majorare a fiscalităţii, ceea ce a condus şi la reducerea anticipaţiilor inflaţioniste”, declară Adrian Codirlaşu, CFA, preşedinte al Asociaţiei CFA România.

Referitor la evoluția prețurilor locuințelor în orașe, 61% dintre participanți estimează o stagnare în următoarele 12 luni. Totodată, 61% consideră că prețurile actuale sunt supraevaluate, în timp ce 33% le apreciază ca fiind corecte.

Deficitul bugetului de stat pentru 2026 este prognozat la 6,6% din PIB, în scădere față de luna precedentă, iar anticipațiile de creștere economică se situează la 1,1%, în creștere față de exercițiul anterior.

Datoria publică, calculată ca procent din PIB, este estimată să ajungă la 63% în următoarele 12 luni.