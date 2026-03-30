Procesul de adoptare a monedei unice în Bulgaria a intrat într-o fază finală accelerată, după ce autoritățile monetare au confirmat depășirea pragurilor stabilite inițial pentru retragerea numerarului în leva. Banca Națională a Bulgariei a anunțat că, până la data de 27 martie 2026, tranziția către euro se desfășoară în conformitate cu cadrul juridic și operațional aprobat anterior.

Datele oficiale indică faptul că aproximativ 91% din numerarul aflat în circulație la începutul anului 2025 a fost deja colectat. În prezent, mai rămân în circulație doar 2,9 miliarde de leva, sub formă de bancnote și monede. Ritmul de retragere a depășit așteptările inițiale, pragul de 90% fiind atins înainte de termenul-limită stabilit pentru 30 iunie 2026.

„Datorită coordonării eficiente a instituţiilor implicate”, potrivit Băncii Naționale a Bulgariei.

În paralel, introducerea euro a fost susținută de o creștere semnificativă a numerarului disponibil în noua monedă. Până la aceeași dată de referință, emiterea netă de bancnote și monede în euro a depășit 7,8 miliarde de euro, ceea ce a permis funcționarea fără sincope a plăților și a acoperit necesitățile economiei reale, atât pentru companii, cât și pentru populație scriu cei de la economedia.ro.

În ciuda progreselor rapide în tranziția monetară, autoritățile din Bulgaria atrag atenția asupra unor riscuri macroeconomice semnificative, în special în ceea ce privește evoluția inflației. Banca Națională a Bulgariei estimează că rata inflației va ajunge la 3,7% în 2026, urmând să scadă treptat la 3,2% în 2027 și să se mențină la același nivel în 2028.

Factorul principal care influențează aceste estimări îl reprezintă tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, care generează incertitudini pe piețele globale ale energiei. Aceste evoluții au un impact direct asupra costurilor energetice și, implicit, asupra prețurilor de consum din Bulgaria și din zona euro.

„Majorarea preţului energiei rămâne principalul canal de transmisie prin care războiul din Orientul Mijlociu ar putea alimenta presiunile inflaţioniste în viitorul apropiat”, a apreciat BNB.

Pentru a reflecta posibilele evoluții adverse, instituția a elaborat două scenarii de risc. Într-un scenariu moderat, inflația ar putea depăși nivelul de referință cu 0,7 puncte procentuale în 2026, cu 1,4 puncte procentuale în 2027 și cu 0,6 puncte procentuale în 2028.

În scenariul sever, impactul ar fi considerabil mai pronunțat, inflația urmând să depășească nivelul de bază cu 1,2 puncte procentuale în 2026, 3,4 puncte procentuale în 2027 și 2,3 puncte procentuale în 2028. Aceste creșteri sunt explicate prin efecte secundare extinse asupra componentelor prețurilor de consum.

Banca Națională a Bulgariei subliniază că aceste scenarii au caracter ilustrativ și nu includ eventuale măsuri de politică fiscală sau monetară. Analiza evidențiază însă modul în care șocurile externe, în special cele legate de energie, pot influența dinamica economică internă într-un context global volatil.