Elon Musk a susținut, în cadrul podcastului „Moonshots with Peter Diamandis”, că economisirea pentru pensie, care a fost foarte importantă timp de peste un secol, ar putea să nu mai fie necesară în viitor. El a recomandat oamenilor să nu își facă griji prea mult despre economiile pentru pensie peste 10–20 de ani, pentru că s-ar putea să nu mai conteze.

Musk a explicat că, dacă ideile lui despre viitor se adeveresc, economisirea pentru pensie va deveni irelevantă.

El a descris un viitor în care progresele în inteligența artificială, energie și robotică vor crește foarte mult productivitatea, oferind resurse suficiente pentru toată lumea și permițând un venit universal ridicat. În acest viitor, spune Elon Musk, oamenii ar putea să aibă tot ce își doresc, cu acces la servicii medicale mai bune ca acum și cu posibilitatea de a învăța orice gratuit.

Totuși, el a avertizat că tranziția spre această lume nu va fi lină și va aduce schimbări bruște și tulburări sociale. Musk a spus că, dacă oamenii obțin tot ce își doresc, există riscul să piardă sensul muncii lor, pentru că joburile ar putea să nu mai conteze.

„O recomandare secundară pe care o am este: nu vă faceți griji în legătură cu punerea banilor deoparte pentru pensie peste 10 sau 20 de ani. Nu va conta. Dacă oricare dintre lucrurile pe care le-am spus se adeveresc, economisirea pentru pensie va fi irelevantă. Viitorul bun este acela în care oricine poate avea orice lucruri își dorește. (n.r. Ceea ce poate să însemne o) îngrijire medicală mai bună decât are oricine astăzi, disponibilă pentru toată lumea în decurs de cinci ani. Fără lipsuri de bunuri și servicii. Poți învăța orice despre orice, gratuit. Acum, dacă ai într-adevăr tot ce îți dorești, este acesta viitorul pe care ți-l dorești? Pentru că asta înseamnă că munca ta nu va mai conta”, a afirmat Musk.

Elon Musk este cunoscut și pentru viața sa amoroasă complicată. Influencerița Ashley St. Clair susținea, anul trecut, că miliardarul i-a redus pensia alimentară cu 60% pentru a o „pedepsi” fiindcă nu a făcut ce voia el. Ea spunea că Musk refuză să facă un test de paternitate, deși a acceptat să ofere sprijin financiar pentru copil. Din cauza pensiei reduse, St. Clair a fost nevoită să-și vândă mașina.

Musk a negat acuzațiile și susține că i-a oferit deja lui St. Clair 2,5 milioane de dolari și continuă să trimită anual 500.000 de dolari, chiar dacă nu știe sigur dacă este tatăl copilului. St. Clair a zis că Musk folosește platforma sa pentru a posta mesaje jignitoare despre ea și copil.

Cei doi s-au cunoscut pe Twitter. Au avut o întâlnire la sediul Tesla din San Francisco, urmată de două nopți petrecute împreună. St. Clair povestea că Musk i-a propus să păstreze secretă relația lor și sarcina și că i-a oferit un apartament luxos în Manhattan pentru discreție, dar relația lor s-a terminat înainte ca copilul să se nască.

Musk a fost căsătorit de două ori. Prima soție, Justine Wilson, i-a dăruit cinci copii. Apoi s-a căsătorit de două ori cu Talulah Riley. A avut o relație amoroasă cu Grimes, cu care are trei copii.