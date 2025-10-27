Ion Iliescu nu a fost inițiatorul violențelor care au urmat căderii regimului comunist în România
Istoricul Lavinia Betea a arătat că Ion Iliescu nu a fost inițiatorul violențelor care au urmat căderii regimului comunist în România, însă a privit acele evenimente cu o detașare rece, știind că sacrificiile omenești nu mai puteau opri mersul istoriei.
Lavinia Betea a declarat că, deși Iliescu era conștient de soarta celor aflați în închisoarea din Târgoviște în timpul evenimentelor din decembrie 1989 și știa că nimeni nu intervenea pentru a-i salva, el nu a provocat haosul, dar l-a tolerat cu indiferență, nepăsându-i de viețile pierdute.
„Date fiind evenimentele din decembrie 1989, când, deși știa din momentul intrării închiderii Ceaușeștilor în cazarma din Târgoviște, a deznodământului, știa că sunt acolo și că nu luptă nimeni pentru ei, că de fapt securiștii care a lăsat acea nebunie să se întâmple, pe care nu el a provocat-o, sunt convinsă. Dar a patronat acea nebunie, nepăsându-i că mor ceilalți”, a spus Lavinia Betea în emisiunea „Ion Iliescu – Istoria neștiută”.
Niciun interes personal sau familial nu poate fi mai presus decât cauza revoluției
Lavinia Betea a adus în prim-plan un episod mai puțin mediatizat, referitor la legătura dintre Ion Iliescu și Paul Niculescu-Mizil, fost lider comunist care, alături de alți membri ai Comitetului Politic Executiv, a fost arestat în 1990.
Lavinia Betea a relatat că, în 1990, Paul Niculescu-Mizil, fost prieten și superior al lui Iliescu, a fost arestat împreună cu ceilalți membri ai CPEx. Mizil i-a adresat o scrisoare prin care încerca să-și justifice acțiunile și să obțină sprijin, întrebând în ce fel ar fi subminat economia mai mult decât Iliescu. În răspuns, Iliescu i-a transmis să se comporte demn în închisoare și să dea declarațiile cerute de partid, subliniind că niciun interes personal sau familial nu poate fi mai presus decât cauza revoluției.
„Vă vorbeam că l-a avut pe Mizil șef. În 1990 și Mizil este arestat cu cei din CPEx. Erau prieteni și Mizil îi scrie o scrisoare, încearcă să facă o intervenție: Adică noi cu ce am greșit? Cu ce am subminat noi economia națională mai mult decât tine? Și când ar fi putut să-i spună: Am făcut noi un genocid mai mare decât tine? Și ce-i transmite Ion Iliescu bunului său prieten? Fi demn, poartă-te acolo demn, în închisoare. Dă declarațiile așa cum ți se cer, cum îți cere partidul. Deasupra cauzei revoluției nu există nimic, nici mamă, nici tată.”