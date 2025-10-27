Istoricul Lavinia Betea a arătat că Ion Iliescu nu a fost inițiatorul violențelor care au urmat căderii regimului comunist în România, însă a privit acele evenimente cu o detașare rece, știind că sacrificiile omenești nu mai puteau opri mersul istoriei.

Lavinia Betea a declarat că, deși Iliescu era conștient de soarta celor aflați în închisoarea din Târgoviște în timpul evenimentelor din decembrie 1989 și știa că nimeni nu intervenea pentru a-i salva, el nu a provocat haosul, dar l-a tolerat cu indiferență, nepăsându-i de viețile pierdute.

„Date fiind evenimentele din decembrie 1989, când, deși știa din momentul intrării închiderii Ceaușeștilor în cazarma din Târgoviște, a deznodământului, știa că sunt acolo și că nu luptă nimeni pentru ei, că de fapt securiștii care a lăsat acea nebunie să se întâmple, pe care nu el a provocat-o, sunt convinsă. Dar a patronat acea nebunie, nepăsându-i că mor ceilalți”, a spus Lavinia Betea în emisiunea „Ion Iliescu – Istoria neștiută”.

Lavinia Betea a adus în prim-plan un episod mai puțin mediatizat, referitor la legătura dintre Ion Iliescu și Paul Niculescu-Mizil, fost lider comunist care, alături de alți membri ai Comitetului Politic Executiv, a fost arestat în 1990.

Lavinia Betea a relatat că, în 1990, Paul Niculescu-Mizil, fost prieten și superior al lui Iliescu, a fost arestat împreună cu ceilalți membri ai CPEx. Mizil i-a adresat o scrisoare prin care încerca să-și justifice acțiunile și să obțină sprijin, întrebând în ce fel ar fi subminat economia mai mult decât Iliescu. În răspuns, Iliescu i-a transmis să se comporte demn în închisoare și să dea declarațiile cerute de partid, subliniind că niciun interes personal sau familial nu poate fi mai presus decât cauza revoluției.