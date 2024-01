Mihai Tudose a luat parte la o emisiune televizată în care a discutat despre procesul de aderare al României la spațiul Schengen.

El a fost întrebat dacă consideră că aderarea la spațiul Schengen este un câștig sau un eșec pentru România.

Tudose a remarcat că paharul pare a fi plin doar pe jumătate. El a sugerat că ar fi fost oportun să fi băut din el cu mult timp în urmă.

Cu toate acestea, fostul premier a subliniat că, după ce PSD-ul a reușit să realizeze aderarea la NATO și Uniunea Europeană, același partid a reușit să avanseze și în direcția spațiului Schengen.

Referitor la șansele României de a adera și terestru la spațiul Schengen, Mihai Tudose a afirmat că există perspective extrem de favorabile.

Cătălin Predoiu a furnizat detalii suplimentare cu privire la conceptele de Air Schengen, Sea Schengen și implicarea României în acestea. Potrivit ministrului, țara noastră a câștigat mai multe avantaje, permițându-i să voteze în chestiuni legate de zona de liberă circulație.

De asemenea, Cătălin Predoiu a detaliat că România are, de acum, dreptul să voteze în chestiunile legate de spațiul de liberă circulație. El a subliniat importanța acestui privilegiu, afirmând că țara noastră are capacitatea de a-și exprima opinia prin intermediul votului.

El a accentuat că acest lucru are o semnificație deosebită. Mai exact, aceea că, din acest statut nu poți fi exclus decât dacă alegi să faci acest lucru. Astfel, el a evidențiat importanța progresului realizat.

„Înseamnă, pentru că din acest statut nu te mai poate scoate nimeni decât dacă vrei tu. Dacă îți faci treaba și performezi, nimeni nu mai poate în acest moment să spună: nu mai ești membru în Schengen, ceea ce e important, e important ca profil de țară, e important că s-a marcat un pas înainte.

Deci a fost o acțiune concertată a mai multor instituții din acest stat, a mai multor actori politici și administrativi relevanți, care împreună, armonizat, și-au stabilit un obiectiv și l-au atins. Acest lucru, într-un context atât de complicat, pe care-l putem discuta, cred că e important să discutăm, în sine reprezintă un plus, în sine reprezintă un câștig.

Deci simplul fapt că am trecut de la un statut la altul, cred că din punct de vedere politic, acest lucru este cel mai relevant. Cum din punct de vedere practic, eu sunt de acord, nu este un triumf senzațional, nici nu am luat lucrurile în acest fel, nici nu doresc să le prezint în acest fel, nu am văzut acest dosar decât ca pe o sarcină de serviciu, așa o văd și acum, în continuare, pentru că ea continuă.

Nu doresc să o instrumentalizez politic în niciun fel, nici în plan personal, nici în plan, eu știu, instituțional, ci pur și simplu, ceea ce îmi doresc în acest moment, dincolo de continuarea cu succes a operațiunii, ceea ce îmi doresc este să înțelegem corect și deplin acest subiect”, a completat ministrul.