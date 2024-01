Cătălin Predoiu oferă explicații despre aderarea României la Schengen. În opinia ministrului, cel mai important lucru este că noi am dobândit un alt statut, iar acum ne putem numi țară membră.

De asemenea, Cătălin Predoiu a explicat că România poate vota în problemele spațiului de liberă circulație. Acesta a ținut să sublinieze că „avem ștampila” și ne putem spune părerea.

Acest lucru înseamnă foarte mult, a subliniat el. Mai precis, din acest statut nu te mai poate scoate nimeni „decât dacă vrei tu”. Astfel, este important că s-a marcat un pas înainte.

Cătălin Predoiu a spus apoi că a fost o acțiune concertată a mai multor instituții din stat. Acestea și-au stabilit, în mod armonizat, un obiectiv și l-au atins.

„Înseamnă, pentru că din acest statut nu te mai poate scoate nimeni decât dacă vrei tu. Dacă îți faci treaba și performezi, nimeni nu mai poate în acest moment să spună: nu mai ești membru în Schengen, ceea ce e important, e important ca profil de țară, e important că s-a marcat un pas înainte.

Deci a fost o acțiune concertată a mai multor instituții din acest stat, a mai multor actori politici și administrativi relevanți, care împreună, armonizat, și-au stabilit un obiectiv și l-au atins. Acest lucru, într-un context atât de complicat, pe care-l putem discuta, cred că e important să discutăm, în sine reprezintă un plus, în sine reprezintă un câștig.

Deci simplul fapt că am trecut de la un statut la altul, cred că din punct de vedere politic, acest lucru este cel mai relevant. Cum din punct de vedere practic, eu sunt de acord, nu este un triumf senzațional, nici nu am luat lucrurile în acest fel, nici nu doresc să le prezint în acest fel, nu am văzut acest dosar decât ca pe o sarcină de serviciu, așa o văd și acum, în continuare, pentru că ea continuă. Nu doresc să o instrumentalizez politic în niciun fel, nici în plan personal, nici în plan, eu știu, instituțional, ci pur și simplu, ceea ce îmi doresc în acest moment, dincolo de continuarea cu succes a operațiunii, ceea ce îmi doresc este să înțelegem corect și deplin acest subiect”, a completat ministrul.