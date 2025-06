Cătălin Predoiu, premierul interimar al României, a transmis un mesaj de susținere Indiei, după ce un avion Air India s-a prăbușit la scurt timp după decolare. Guvernul României transmite cele mai sincere condoleanțe Guvernului Indiei și își exprimă solidaritatea cu toți cei afectați de tragicul accident aviatic.

PM interimar @CatalinPredoiu: The Government of Romania conveys its deepest sympathy to the Government of India and expresses its solidarity with all those affected by the tragic air accident. Our thoughts are with the victims and their families. 🇮🇳🇷🇴

— Guvernul României (@GuvernulRo) June 12, 2025