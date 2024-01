Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat vineri că, în contextul intrării României în Schengen cu frontierele maritime, călătoriile pe mare sunt acum considerate ca desfășurându-se în interiorul țării, iar portul Constanța devine astfel „mult mai atractiv”.

Cătălin Predoiu a menționat la DC News TV că intrarea României în Spațiul Schengen cu frontierele maritime înseamnă că excursiile pe mare din România către unul dintre statele membre ale Uniunii Europene și spațiul Schengen sunt percepute ca și călătorii în interiorul țării.

În această situație, ministrul a clarificat că nu se renunță la controale, ci acestea sunt simplificate.

Ministrul de Interne a indicat că aceste controale sunt simplificate. Asta nu va înseamnă că nu vor mai exista controale vamale sau fiscale și altele asemenea.

Ministrul a afirmat că țara este acum stat membru al Schengen și a explicat importanța acestui statut.

El a menționat că, deși această schimbare nu aduce triumfuri spectaculoase în plan practic, consideră că din punct de vedere politic, este un pas semnificativ.

Ministrul a subliniat că este important ca țara să aibă un profil corespunzător. Trecerea la acest nou statut reprezintă un progres.

El a menționat că vede acest dosar ca pe o sarcină de serviciu și nu dorește să-l instrumentalizeze politic.

„Suntem statut de ţară membră Schengen. (…) Votăm în problemele Schengen, ne spunem părerea acolo, avem ştampila Schengen, trebuie să schimbăm toate ştampilele la frontieră, vor fi un anumit tip de ştampile, avem ştampilele Schengen. O să spuneţi că nu înseamnă nimic. (…) Înseamnă, pentru că din acest statut nu te mai poate scoate nimeni decât dacă vrei tu. Dacă îţi faci treaba şi performezi, nimeni nu mai poate în acest moment să spună: nu mai eşti membru în Schengen, ceea ce e important, e important ca profil de ţară, e important că s-a marcat un pas înainte.

(…) Deci simplul fapt că am trecut de la un statut la altul, cred că, din punct de vedere politic, acest lucru este cel mai relevant. Cum din punct de vedere practic, eu sunt de acord, nu este un triumf senzaţional, nici nu am luat lucrurile în acest fel, nici nu doresc să le prezint în acest fel, nu am văzut acest dosar decât ca pe o sarcină de serviciu, aşa o văd şi acum, în continuare, pentru că ea continuă.

Nu doresc să o instrumentalizez politic în niciun fel, nici în plan personal, nici în plan, eu ştiu, instituţional, ci pur şi simplu ceea ce îmi doresc în acest moment, dincolo de continuarea cu succes a operaţiunii, ceea ce îmi doresc este să înţelegem corect şi deplin acest subiect”, a adăugat ministrul.