Antrenorul de mobilitate Roger Frampton este cunoscut în SUA pentru mesajele împotriva vieții sedentare.

„Ați crede că sunt activ tot timpul, dar petrec mult timp pe laptop pentru că antrenez online”, spune autorul cărții ”Stretch and The Flexible Body” și fondatorul The Frampton Method. „Nu sunt în sală 24 de ore din 14. Uneori sunt zile în care stau pe laptop 12 ore dar nu mă deranjează”, incepe mesajul postat de el.

Frampton spune că își face întotdeauna timp pentru antrenamentele de mobilitate, în cursul zilei. De obicei, petrece între 60 și 90 de minute mergând cu bicicleta pentru a-și dezvolta flexibilitatea și antrenamentul de poziție – care implică creșterea forței cu mobilitate.

Ce se întâmplă dacă antrenamentele de întindere și mobilitate nu fac parte din rutina ta zilnică? Pentru cei care nu au această rutină, el recomandă un singur lucru: dacă vă confruntați cu o postură proastă, întăriți-vă omoplații, începând cu un exercițiu zilnic de două minute. Iar dacă lucrați de acasă, puteți face acest exercițiu pe podea, potrivit Fit and Well.

Pentru a vă proteja corpul de statul zilnic pe scaun, ceea ce poate contribui la o postură proastă a spatelui, faceți exerciții de întărire a omoplaților

Frampton spune că acestea pot fi făcute acasă sau la serviciu. Tot ce ai nevoie este greutatea corporală pentru versiunea entry-level, o mătură și câteva scaune solide pentru opțiunea mai avansată. Framption exemplifică totul într-o postare pe Instagram.

„Întărirea mișcării de strângere a omoplaților împreună te trage într-o poziție verticală”, spune Frampton.

Practicați acest exercițiu timp de 1-2 minute pe zi sau când partea superioară a spatelui începe să vă doară.

Cum se face: