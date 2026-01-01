Guvernul Franței pregătește o schimbare majoră în privința accesului copiilor la mediul online, urmărind limitarea influenței rețelelor sociale asupra minorilor. Un proiect de lege care urmează să ajungă în dezbaterea Parlamentului propune interzicerea accesului la platformele de socializare pentru copiii sub 15 ani, măsură ce ar urma să intre în vigoare odată cu începutul anului școlar 2026, la 1 septembrie.

Inițiativa este motivată de îngrijorările tot mai mari legate de efectele negative ale utilizării excesive a ecranelor de către adolescenți. Autoritățile franceze invocă riscuri precum contactul cu materiale nepotrivite vârstei, fenomenul de hărțuire online și perturbarea ritmului de somn, aspecte confirmate, potrivit guvernului, de studii și rapoarte recente.

Textul legislativ este concis și cuprinde două articole. Primul prevede includerea interdicției în cadrul legislației privind economia digitală și stabilește ca Autoritatea de reglementare a comunicațiilor audiovizuale și digitale (ARCOM) să supravegheze respectarea noilor reguli. Al doilea articol urmărește extinderea interdicției folosirii telefoanelor mobile și în licee, după modelul aplicat deja în grădinițe și gimnazii începând cu 2018, chiar dacă această măsură nu a fost respectată integral.

Președintele Emmanuel Macron a susținut public această direcție, considerând protejarea copiilor în spațiul digital o prioritate. El a anunțat că dezbaterea parlamentară ar putea începe chiar din luna ianuarie. La rândul său, Anne Le Henanff, ministrul delegat pentru Inteligență Artificială și Digital, a subliniat că proiectul este gândit astfel încât să fie compatibil cu legislația europeană, în special cu Regulamentul privind serviciile digitale (DSA).

Demersul vine după ce o lege adoptată în iulie 2023, care introducea conceptul de „majorat digital” la 15 ani, nu a putut fi aplicată din cauza unor blocaje la nivel european. Noua propunere se înscrie într-un context mai larg de inițiative legislative menite să stabilească limite clare de vârstă pentru utilizarea rețelelor sociale.

Recent, Senatul Franței a aprobat și un alt text care vizează reducerea expunerii copiilor la ecrane. Acesta prevede ca adolescenții cu vârste între 13 și 16 ani să poată crea conturi pe rețelele sociale doar cu acordul părinților, semn că autoritățile franceze caută soluții ferme pentru a restabili un echilibru între tehnologie și protecția copilăriei.