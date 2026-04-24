Cum este sancționată mita? În dreptul penal român, fenomenul mitei este tratat diferențiat, în funcție de persoana implicată în faptă.

Codul Penal distinge între două infracțiuni principale: luarea de mită, care vizează funcționarul public, și darea de mită, care privește persoana care oferă sau promite foloase necuvenite.

Luarea de mită este reglementată de articolul 289 din Codul Penal și sancționează comportamentul funcționarului public care solicită, acceptă sau primește bani ori alte avantaje necuvenite.

Această faptă există atunci când funcționarul:

pretinde bani sau bunuri,

acceptă promisiunea unor foloase,

ori primește efectiv avantaje materiale,

în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, întârzierea sau efectuarea defectuoasă a unui act de serviciu.

Pentru luarea de mită, legea prevede:

pedeapsa principală: închisoare de la 3 la 10 ani;

pedepse complementare: interdicția de a ocupa o funcție publică sau de a exercita activitatea în cadrul căreia s-a comis fapta;

confiscarea bunurilor: sumele sau bunurile primite sunt confiscate, iar dacă nu mai pot fi identificate, se confiscă echivalentul lor valoric.

În anumite situații agravante, cum ar fi implicarea funcționarilor cu atribuții de control sau cazurile reglementate de legislația anticorupție specială, limitele de pedeapsă pot crește semnificativ.

Darea de mită, prevăzută de articolul 290 din Codul Penal, sancționează comportamentul celui care oferă sau promite bani ori alte avantaje unui funcționar public pentru a obține un tratament favorabil.

Această infracțiune există indiferent dacă oferta este acceptată sau nu. Pentru această faptă sancțiunea principală constă în închisoare de la 2 la 7 ani.

Legea prevede două excepții importante:

Constrângerea: persoana nu este sancționată dacă a oferit mita sub presiune sau constrângere;

Denunțul voluntar: dacă fapta este sesizată autorităților înainte ca acestea să o descopere, persoana care a oferit mita nu este pedepsită, iar bunurile oferite pot fi restituite.

Legislația anticorupție din România include și reguli speciale care întăresc sancționarea acestor fapte:

Infracțiunea este considerată consumată chiar din faza de acceptare a promisiunii, nu doar la primirea efectivă a banilor;

Legea specială anticorupție poate majora pedepsele în anumite circumstanțe, în special în cazurile de corupție cu impact ridicat;

Regim agravant pentru funcții de control, unde pedepsele pot fi mai severe datorită responsabilității sporite.

În Germania, pedeapsa pentru mită este reglementată de Codul Penal German (Strafgesetzbuch – StGB) și variază în funcție de gravitatea faptei și de calitatea persoanei implicate (funcționar public, judecător sau angajat în sectorul privat).

Spre deosebire de România, legea germană face o distincție clară între acceptarea/oferirea unui avantaj (pentru o acțiune legală) și luarea/darea de mită propriu-zisă (pentru o acțiune care încalcă îndatoririle de serviciu).

Infracțiune Descriere Context juridic Pedeapsă standard Situații agravante Acceptarea unui avantaj (§ 331 StGB) Funcționarul acceptă un beneficiu pentru îndeplinirea unei sarcini de serviciu legale Actul de serviciu este legal, dar influențat prin avantaj Închisoare până la 3 ani sau amendă Dacă este implicat un judecător: până la 5 ani închisoare Acordarea unui avantaj (§ 333 StGB) O persoană oferă un beneficiu unui funcționar pentru un act legal de serviciu Nu implică încălcarea atribuțiilor, ci influențarea unui act legal Închisoare până la 3 ani sau amendă Dacă destinatarul este judecător: până la 5 ani închisoare Luarea de mită (§ 332 StGB) Funcționarul primește un avantaj pentru a încălca obligațiile de serviciu Act ilegal sau contrar îndatoririlor de serviciu Închisoare de la 6 luni la 5 ani Pentru judecători: 1–10 ani închisoare Darea de mită (§ 334 StGB) Oferirea unui avantaj pentru determinarea unui funcționar să încalce îndatoririle Vizează influențarea ilegală a deciziilor oficiale Închisoare de la 3 luni la 5 ani Pentru judecători: 1–10 ani închisoare

Infracțiune / situație Descriere Condiții speciale Pedeapsă Observații Cazuri deosebit de grave (§ 335 StGB) Forme agravate ale mitei în sectorul public Valoare mare a mitei (de regulă peste 50.000 EUR), fapte repetate sau implicarea unei bande organizate Închisoare între 1 și 10 ani Crește semnificativ severitatea față de formele de bază ale corupției Corupția în sectorul privat (§ 299 StGB) Oferirea sau acceptarea de mită între angajați ai companiilor private pentru avantaje comerciale Vizează mediul de afaceri (fără funcționari publici) Închisoare până la 3 ani sau amendă În cazuri grave: până la 5 ani închisoare Amenzi penale (general) Sancțiune financiară alternativă sau complementară Se calculează în „zile-amendă” (5–360 zile), în funcție de venitul zilnic net Valoarea totală variază individual Sistem flexibil, adaptat veniturilor condamnatului Confiscarea bunurilor Recuperarea avantajelor obținute prin corupție Se aplică indiferent de forma infracțiunii Se confiscă bani sau bunuri obținute ilegal Scop: eliminarea beneficiului infracțional Răspunderea companiilor Sancțiuni pentru firme implicate indirect în corupție Nu există răspundere penală, ci administrativă Amenzi de până la 10 milioane EUR sau mai mult Poate include și recuperarea profitului obținut ilegal

În Franța, mita este sancționată sever prin Codul Penal (Code pénal), pedepsele fiind diferențiate în funcție de calitatea persoanelor implicate (funcționari publici sau angajați privați) și de tipul corupției (activă sau pasivă).

Sistemul francez pune un accent major pe sancțiunile financiare, care pot fi mult mai mari decât mita propriu-zisă.

Domeniu / tip infracțiune Descriere Pedepse principale Amenzi Măsuri suplimentare / particularități Corupția în sectorul public Implică funcționari publici, magistrați, aleși locali sau persoane cu atribuții de serviciu public Închisoare de până la 10 ani Până la 1.000.000 EUR sau dublul profitului obținut Reducerea pedepsei cu până la 2/3 dacă făptuitorul cooperează cu autoritățile (începând cu 2025) Corupția în sectorul privat Mită între angajați sau manageri ai companiilor private pentru avantaje profesionale Închisoare de până la 5 ani Până la 500.000 EUR sau dublul profitului obținut Se aplică în mediul de afaceri, fără implicarea autorităților publice Sancțiuni pentru persoane juridice (companii) Companiile implicate în fapte de corupție Nu există pedeapsă cu închisoarea, doar sancțiuni financiare Amenzi de până la 5.000.000 EUR sau de 5 ori mai mari decât pentru persoane fizice Interdicție de participare la licitații publice până la 5 ani; obligația implementării programelor de conformitate sub supravegherea autorităților anticorupție Pedepse complementare pentru indivizi Măsuri suplimentare aplicate pe lângă închisoare și amendă — — Interdicția de a candida la alegeri; interdicția exercitării unei profesii (până la 5 ani); confiscarea bunurilor; publicarea hotărârii judecătorești pe cheltuiala condamnatului

În Spania, mita (cohecho) este reglementată de Codul Penal (Art. 419-427) și se pedepsește diferențiat în funcție de scopul mitei și de calitatea celui care o primește. Legislația a fost recent consolidată prin reforme intrate în vigoare în 2025 pentru a înăspri sancțiunile în cazurile de corupție gravă.

Tip infracțiune Descriere Variante / situații Pedeapsă principală Amenzi / sancțiuni Alte măsuri Luarea de mită (Cohecho pasivo) Funcționarul public solicită sau acceptă foloase necuvenite Mita proprie (acte ilegale): pentru comiterea sau omisiunea unui act ilegal Închisoare 3–6 ani Amendă 12–24 luni Inabilitare pentru funcții publice 9–12 ani Luarea de mită (Cohecho pasivo) Funcționarul primește foloase legate de exercitarea funcției Mita improprie (acte legale): pentru acte legale sau datorate funcției Închisoare 6 luni–2 ani — Inabilitare 5–9 ani Darea de mită (Cohecho activo) Persoana privată oferă sau promite mită unui funcționar Se aplică simetric față de funcționarul corupt De regulă aceleași pedepse ca funcționarul Amenzi echivalente — Darea de mită (excepție) Autodenunțarea mituitorului Denunț în max. 2 luni și înainte de începerea procedurii Scutire de pedeapsă — Încurajează colaborarea cu autoritățile Corupția în sectorul privat și sport (Art. 286 bis) Mită între entități private sau pentru manipularea competițiilor sportive Include afaceri și sport Închisoare 6 luni–4 ani Amendă până la de 3 ori beneficiul obținut — Sancțiuni pentru persoane juridice (companii) Răspunderea penală a companiilor pentru acte de corupție Fapte comise în numele companiei — Amenzi până la 9.000.000 EUR sau de 5 ori profitul Dizolvarea companiei în cazuri grave; interdicție de a contracta cu statul sau de a primi subvenții până la 15 ani

În Elveția, mita este reglementată prin Codul Penal (Strafgesetzbuch – StGB), pedepsele fiind aplicate atât celui care oferă (corupție activă), cât și celui care primește (corupție pasivă). Legislația elvețiană este extrem de riguroasă, extinzându-se și asupra mitei în sectorul privat sau a celei oferite funcționarilor străini.