Potrivit sursei citate, modificările legislative prevăd că, în urma unei operațiuni de consolidare aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, acțiunile întregi rămân în proprietatea acționarilor, iar fracțiile rezultate se transformă în drept de creanță. Astfel, acționarii primesc contravaloarea acestor fracții direct în bani.

Poziția AAF vine ca urmare a unor articole de presă care susțineau că transformarea fracțiilor de acțiuni în creanțe prescriptibile, ca urmare a operațiunii de consolidare, ar fi problematică, deși această practică este una normală la nivel european. La mijloc sunt sume de cel mult 100 de euro (fracții de acțiuni) care trebuie revendicate în termen de trei ani după consolidarea valorii acțiunilor. Ca urmare a articolelor de presă, PNL a transmis că va face demersuri pentru modificarea legii.

Asociația Administratorilor de Fonduri (AAF) subliniază că, pentru persoanele cu dețineri foarte mici provenite din procesul de privatizare în masă care doresc să iasă din acționariat, consolidarea valorii nominale aduce avantajul de a primi imediat bani pentru fracțiile rezultate. Cei care aleg să rămână acționari pot achiziționa acțiuni suplimentare. Modificarea legislativă nu limitează drepturile acționarilor: orice deținător de fracții poate cumpăra acțiuni de pe BVB pentru a-și completa deținerea și a deveni un acționar activ.

„Modificarea legislativă reprezintă un pas înainte în dezvoltarea pieţei româneşti de capital, un moment de pivotare în modernizarea acesteia. Astfel, reglementarea deschide calea către o piaţă care elimină inechitatea legislativă între companiile tranzacţionate la BVB şi cele netranzacţionate, facilitează consolidarea valorii nominale şi creeaza premisele unei pieţe de capital mai lichide şi atractive pentru investiţii pe termen lung”, susţin reprezentanţii asociaţiei.

Asociația Administratorilor de Fonduri (AAF) susține că modificarea Legii 24/2017 a corectat o inechitate legislativă între companiile listate la Bursa de Valori București (BVB) și cele nelistate, creând un cadru echitabil și aliniat la legislația europeană. Până acum, societățile nelistate nu erau supuse imprescriptibilității pentru plata fracțiilor de acțiuni rezultate din operațiuni de consolidare, în timp ce companiile listate erau, ceea ce dezavantaja acționarii cu fracții și afecta capacitatea de dezvoltare a acestora.

Specialiștii AAF subliniază că consolidarea valorii nominale a acțiunilor este esențială pentru sporirea atractivității companiei pe piață. În plus, creșterea lichidității emitenților are un efect pozitiv asupra lichidității generale a pieței de capital, obiectiv inclus în Strategia națională privind dezvoltarea pieței de capital, aprobată prin HG 506/2023. Modificarea legislativă respectă, de asemenea, Directiva UE 2017/828 (SRD II), care recunoaște provocările asociate deținerilor mici, cum ar fi costurile administrative disproporționate, barierele la vot și fragmentarea acționariatului.