Această propunere va fi discutată în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) din 24 aprilie 2025 și reprezintă al patrulea an consecutiv în care compania distribuie dividende, de la listarea sa pe Bursa de Valori București, segmentul AeRO, în iulie 2021.

De la listare, Arctic Stream a oferit anual dividende în creștere: 0,8 lei/acțiune în 2022, 1 leu/acțiune în 2023 și 1,2 lei/acțiune în 2024. Pentru 2025, suma propusă pentru distribuție ajunge la 5,92 milioane de lei (echivalentul a 1,19 milioane de euro). Datele financiare ale companiei arată profit net constant în fiecare an: 4,3 milioane lei (2021), 6,75 milioane lei (2022), 9,15 milioane lei (2023) și 8,83 milioane lei (2024).

„Arctic Stream, integrator de infrastructură şi securitate IT şi emitent listat la BVB sub simbolul AST, le propune acţionarilor un dividend de 1,4 lei per acţiune, în creştere cu 75% faţă de cel propus în anul 2022, la prima Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) din ipostaza de companie listată”, a informat compania.