Udo Kier, actor german recunoscut pentru aparițiile sale memorabile în peste 275 de producții de cinema și televiziune, a încetat din viață la vârsta de 81 de ani. Potrivit partenerului său, Delbert McBride, actorul a murit duminică dimineață, în timp ce fotograful Michael Childers a confirmat decesul pe rețelele de socializare, menționând că acesta a avut loc într-un spital din Palm Springs, California. Detaliile privind cauza morții nu au fost făcute publice.

De-a lungul carierei sale, Kier a devenit cunoscut pentru privirea sa intensă și rolurile sale de personaje întunecate – de la răufăcători și monștri, până la vampiri și naziști. El a avut apariții în filme, seriale de televiziune, videoclipuri muzicale și chiar jocuri video, fiind adesea considerat un actor de caracter datorită impactului său memorabil pe marele ecran, atât în Europa, cât și la Hollywood.

Actorul însuși spunea că îi plăceau filmele de groază, pentru că în aceste roluri mici sau cameo-uri, a fi malefic și înfricoșător rămânea în memoria publicului mai mult decât rolurile obișnuite de zi cu zi.

Cariera lui Udo Kier a fost, în mare parte, rezultatul întâmplării. O întâlnire accidentală în avion cu regizorul Paul Morrissey l-a propulsat în rolul lui Frankenstein în „Flesh for Frankenstein” (1973), urmat de Dracula în „Blood for Dracula” (1974), marcând începutul unui parcurs profesional remarcabil și unic în istoria cinematografiei.

Kier a fost un favorit al regizorilor de autor, apărând în multiple filme ale lui Lars von Trier (Breaking the Waves, Dancer in the Dark, Dogville, Melancholia), Gus Van Sant (My Own Private Idaho) și Werner Herzog.

Pe lângă rolurile sale din filmele de artă, Kier a apărut și în blockbustere americane, cum ar fi Ace Ventura: Pet Detective, Blade și Armageddon.

Regretatul actor a fost activ și în alte domenii, împrumutându-și vocea Profesorului Pericles în serialul animat Scooby-Doo! Mystery Incorporated și jucând rolul lui Yuri în popularul joc video Command & Conquer: Red Alert 2.

În ultimii ani, acesta a continuat să impresioneze criticii, primind recenzii pozitive pentru rolul său principal din drama Swan Song (2021).