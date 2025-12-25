Moartea actorului Pat Finn a avut loc marți dimineață, la domiciliul său din Los Angeles, potrivit informațiilor publicate de TMZ. Acesta se afla alături de membrii familiei în momentul decesului.

Familia nu a anunțat oficial tipul de cancer cu care se confrunta actorul, însă mai multe surse au relatat că acesta fusese diagnosticat cu cancer de vezică urinară cu câțiva ani în urmă.

După anunțarea decesului, comediantul Jeff Dye a transmis un mesaj public în care a subliniat că Pat Finn nu a fost doar un actor cunoscut, ci un prieten apropiat. Acesta l-a descris drept o persoană cu un simț al umorului excepțional și unul dintre cei mai buni oameni pe care i-a cunoscut, exprimându-și regretul profund față de pierderea suferită.

„Nu-mi place să fiu tipul care postează poze cu celebrități care au plecat dintre noi. Dar omul ăsta n-a fost doar o celebritate pentru mine. A fost un prieten”, a scris Dye. „Unul dintre cei mai tari oameni pe care i-am cunoscut, cu un SIMȚ AL UMORULUI PERFECT. Te iubesc, Pat Finn, și ne vom revedea dincolo, vom cânta împreună și vom da din cap privind toată răutatea care a fost odată.”

I don’t like to be the guy who post pics with celebrities that pass. But this guy wasn’t just a celebrity to me. He was a friend. One of the best dudes I knew with a PERFECT sense of humor. I love you Pat Finn and I’ll see again in the after , we can sing together and shake our… pic.twitter.com/pQhobHKbCZ — Jeff Dye (@JeffDye) December 24, 2025

Născut în statul Illinois, Pat Finn a absolvit Universitatea Marquette în 1987. În perioada studenției, a jucat rugby alături de Chris Farley, comediant devenit ulterior celebru prin Saturday Night Live.

După terminarea studiilor, Finn s-a mutat la Chicago, unde s-a alăturat The Second City National Touring Company și a performat și pe scena iO Theater.

După ce a scris și a jucat în două spectacole rezidente ale The Second City, Pat Finn a fost distribuit în rolul lui Dan Coleman în sitcomul The George Wendt Show, difuzat de CBS. Acesta a reprezentat primul său rol major într-o producție de televiziune, alături de actorul George Wendt, cunoscut din serialul Cheers.

În anii următori, Finn a apărut în numeroase seriale populare. Între 1995 și 1997 a interpretat personajul Phil Jr. în Murphy Brown, fiind prezent în zece episoade. A urmat un rol în Seinfeld, în 1998, apoi apariții în That ’70s Show și Friends, unde a jucat rolul doctorului Roger în două episoade.

Cel mai cunoscut rol al lui Pat Finn a fost cel al lui Bill Norwood în sitcomul The Middle, unde a apărut constant între 2010 și 2018. De-a lungul carierei sale, actorul a mai avut roluri în seriale precum The King of Queens, According to Jim, Las Vegas, Curb Your Enthusiasm, House și 2 Broke Girls.

Pe lângă micul ecran, Pat Finn a jucat și în mai multe filme, printre care Dude, Where’s My Car?, Cloud Nine, It’s Complicated și Funny Thing About Love. Ultima sa apariție într-o producție de televiziune a avut loc în 2019, într-un episod al serialului The Goldbergs.

Actorul era căsătorit cu Donna din anul 1990, iar împreună aveau trei copii. Apropiații îl descriu ca pe un profesionist discret, care și-a construit cariera pas cu pas, fiind apreciat pentru seriozitate și pentru relațiile solide formate de-a lungul anilor în industria de divertisment.