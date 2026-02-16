Soția actorului american Robert Duvall a anunțat că el a murit la 95 de ani. El împlinise această vârstă respectabilă acum o lună, pe 5 ianuarie.

Ea a spus că și-au luat rămas bun de la el acasă, liniștit și înconjurat de iubire. Luciana a mai spus că Robert iubea foarte mult meseria lui și personajele pe care le interpreta, îi plăcea să mănânce bine și să fie în centrul atenției. Pentru fiecare rol, el dădea tot ce avea ca să facă personajul cât mai real. Soția lui a cerut ca familia să fie lăsată în liniște în timp ce îl comemorează.

„DECLARAȚIA LUCIANEI DUVALL Ieri ne-am luat rămas bun de la iubitul meu soț, de la prețul meu prieten și de la unul dintre cei mai mari actori ai timpurilor noastre. Bob a decedat în pace acasă, înconjurat de dragoste și confort. Pentru lume, a fost un actor premiat cu Oscar, un regizor, un povestitor. Pentru mine, el a fost pur și simplu totul. Pasiunea sa pentru meseria sa era egalată doar de dragostea sa profundă pentru personaje, de o masă grozavă și de prezența sa deosebită. Pentru fiecare dintre numeroasele sale roluri, Bob a dat totul personajelor sale și adevărului spiritului uman pe care îl reprezentau. Făcând acest lucru, ne lasă tuturor ceva durabil și de neuitat. Vă mulțumesc pentru anii de sprijin pe care i i-ați arătat lui Bob și pentru că ne-ați oferit acest timp și intimitate pentru a sărbători amintirile pe care le lasă în urmă.”, este mesajul postat pe contul de Facebook al regretatului actor.

Robert Selden Duvall s-a născut pe 5 ianuarie 1931, în San Diego, California. A studiat actoria la Principia College, în Illinois, și a absolvit în 1953. După doi ani în armată, unde a fost trimis în Coreea, s-a întors în Statele Unite și a continuat să studieze teatrul la „The Neighborhood Playhouse” din New York, sub îndrumarea lui Sanford Meisner. Meisner l-a distribuit într-o piesă numită „The Midnight Caller”.

Primul său rol important a fost Arthur Boo Radley în filmul „To Kill a Mockingbird” (1962), care a câștigat trei Oscaruri. Pe scenele din New York a fost premiat cu Obie în 1965 pentru interpretările sale teatrale. A jucat apoi în filme ca „The Chase”, „Countdown” și „The Rain People”. A fost primul care a jucat maiorul Frank Burns în „M.A.S.H.” (1970). A colaborat cu George Lucas la „THX 1138” (1971) și cu Francis Ford Coppola la „The Godfather” (1972), pentru care a primit prima nominalizare la Oscar.

Iată mai jos o scenă din „Nașul”, cu Duvall și legendarul Marlon Brando.

În anii ’70 a avut multe roluri diverse, printre care „French Connection”, „Tomorrow”, „The Godfather: Part II”, „Network” și „The Eagle Has Landed”. Rolul lui Kilgore în „Apocalypse Now” (1979) i-a adus a doua nominalizare la Oscar. A mai fost nominalizat pentru „The Great Santini” (1979) și „Tender Mercies” (1983), câștigând Oscarul pentru rolul lui Mac Sledge în „Tender Mercies”.

Pe TV, rolul Gus McCrae în „Lonesome Dove” (1989) i-a adus o nominalizare la Emmy. A jucat și în „Stalin” (1992) și „The Man Who Captured Eichmann” (1996). A regizat filme ca „We’re Not the Jet Set” (1977), „Angelo My Love” (1983) și „Assassination Tango” (2002). În filmul „The Apostle” (1997) a fost scenarist, regizor și actor, primind o nouă nominalizare la Oscar, iar în „A Civil Action” (1998) a avut rol secundar și o altă nominalizare.

Printre rolurile mai recente se numără: „Crazy Heart” (2009), „Seven Days in Utopia” (2011), „Jack Reacher” (2012), „A Night in Old Mexico” (2013), „The Judge” (2014), „Wild Horses” (2015), „In Dubious Battle” (2016), „Widows” (2018), „12 Mighty Orphans” (2021), „Hustle” (2022) și „The Pale Blue Eye” (2022).

În cariera sa, Duvall a câștigat un Oscar, alte 61 de premii și a fost nominalizat de 67 de ori la diverse distincții.