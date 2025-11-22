Campania electorală pentru alegerile locale parţiale din 7 decembrie a început deja oficial azi-noapte, adică sâmbătă, 22 noiembrie, la ora 00.00.

Campania electorală va dura două săptămâni și va fi intens monitorizată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). Instituţia le solicită competitorilor politici să desfăşoare o campanie corectă, transparentă şi conformă cu legislaţia actuală, reamintind în acelaşi timp lista strictă a activităţilor permise şi a celor interzise.

Alegeri vor avea loc în 12 localităţi din ţară, precum şi pentru funcţia de primar general al Capitalei şi cea de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău.

Campania electorală se va derula între 22 noiembrie, ora 00:00, şi 6 decembrie, ora 07:00, perioadă în care, potrivit AEP, competitorii au obligaţia de a respecta întocmai cadrul legal. Instituţia a transmis un mesaj în care îi îndeamnă pe candidaţi şi partide să contribuie la o campanie corectă şi transparentă, insistând asupra regulilor privind propaganda electorală.

În acest context, AEP a reamintit că doar anumite forme de promovare sunt permise: afişe electorale, materiale audio sau video difuzate de mass-media în condiţiile legii, publicitate în presa scrisă, materiale online, broşuri, pliante şi alte tipărituri similare.

Totodată, AEP a subliniat obligaţia competitorilor politici de a înlătura, înainte de începerea campaniei, toate materialele de propagandă ce nu respectă normele actuale.

Instituţia a detaliat şi cerinţele impuse materialelor publicitare politice, care trebuie să respecte Regulamentul (UE) 2024/900, precum şi modelele prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1410.

Autoritatea a reamintit, de asemenea, că folosirea mesajelor discriminatorii, a sloganurilor care incită la ură sau intoleranţă ori a oricăror forme de defăimare religioasă sau etnică este strict interzisă.

Lista interdicţiilor pentru campanie este extinsă şi include utilizarea vehiculelor inscripţionate cu sloganuri sau imagini ale candidaţilor, precum şi a celor care difuzează materiale audio, indiferent dacă se află în mers sau staţionare.

De asemenea, nu sunt permise spectacolele, serbările, focurile de artificii, bannerele, mesh-urile, corturile şi pavilioanele publicitare, panourile mobile, steagurile, calcanele, ecranele luminoase şi orice alte forme de publicitate stradală care pot influenţa electoratul în afara cadrului legal.

Alegerile locale parţiale din 7 decembrie vor fi organizate în 12 localităţi din ţară.

Vorbim despre comunele Remetea (Bihor), Mihai Eminescu (Botoşani), Marga (Caraş-Severin), Dobromir şi Lumina (Constanţa), Sopot (Dolj), Valea Ciorii (Ialomiţa), Vânători (Iaşi), Poienile de sub Munte şi Şieu (Maramureş), precum şi Cârţa (Sibiu).

De asemenea, vor avea loc alegeri în oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa.

Scrutinul are miză majoră şi în Bucureşti, unde cetăţenii vor vota un nou primar general. Pentru această funcţie au fost validate iniţial 18 candidaturi.

Ulterior, Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti a respins trei dintre ele — cele ale independenţilor Dumitrică Stan, ASR Marcu Maria şi Popescu Dan Cristian.

Pe listă au rămas candidaţi din toate zonele politice:

Ciprian Ciucu (PNL),

Daniel Băluţă (PSD),

Cătălin Drulă (USR),

George Burcea (POT),

Anca Alexandrescu, din partea Alianţei electorale ”Dreptate pentru Bucureşti”,

Virgil Alexandru Zidaru (independent),

Trifu Dănuţ Angelo (independent),

Gheorghe Neţoiu (independent),

Eugen Teodorovici (independent),

Lasca Mihai Ioan (PPR),

Vlad Gheorghe (independent),

Ana Maria Cicleală (SENS),

Oana Creţu (PSDU),

Rareş Lazăr (România în acţiune),

Angela Negrotă (independent),

Florea Liviu Gheorghe (PNT-MM),

Gheorghe Macovei (PRM),

Constantin Titian Filip (independent).

Campania a cunoscut deja primele schimbări, după ce Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut sub numele de Makaveli, a anunţat că se retrage din cursă pentru a o susţine pe Anca Alexandrescu, sprijinită de AUR.

AEP reaminteşte că în 2 decembrie este programată tipărirea buletinelor de vot, etapă esenţială pentru organizarea scrutinului.