Adunarea Experților din Iran l-a desemnat pe Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei, drept noul Lider Suprem al țării, potrivit publicațiilor Ynet și Iran International.

Conform rapoartelor, decizia ar fi fost luată sub influența presiunii exercitate de Gărzile Revoluționare Islamice (IRGC).

După decesul lui Ali Khamenei, autoritățile au instalat o conducere interimară pentru a asigura continuitatea regimului. Ayatollahul Alireza Arafi a preluat temporar atribuțiile liderului suprem, alături de președintele Masoud Pezeshkian și șeful justiției, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei.

Ministrul de externe Abbas Araghchi a precizat că desemnarea unui succesor permanent ar putea avea loc în câteva zile.

Analiștii internaționali subliniază că în spatele deciziilor există o „structură de putere invizibilă”, concepută să mențină stabilitatea regimului în caz de vid de autoritate. Procesul de tranziție este considerat complex și delicat, iar orice schimbare rapidă ar putea genera tensiuni interne semnificative.

Lideri ai opoziției iraniene din afara țării au cerut schimbări politice profunde. Reza Pahlavi, fiul ultimului șah, a afirmat că Iranul se află „aproape de o victorie finală” și a îndemnat forțele de securitate să sprijine populația în vederea unei tranziții stabile.

Maryam Rajavi, lidera Consiliului Național al Rezistenței din Iran (NCRI), a propus un plan în zece puncte pentru formarea unei republici democratice, incluzând separarea religiei de stat, egalitatea de gen, libertatea presei și desființarea Gărzii Revoluționare.

Ea a subliniat că viitorul politic al țării trebuie decis exclusiv de cetățeni, fără intervenție externă.

Experții avertizează că indiferent de direcția pe care o va urma Iranul, procesul de tranziție va fi dificil, cu potențiale conflicte între facțiuni și provocări majore pentru stabilitatea internă a regimului.