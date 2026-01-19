Revolut, companie fintech globală cu peste 70 de milioane de clienți în toată lumea, anunță, azi, o nouă colaborare strategică pentru Revolut Pay, soluția de checkout pentru platformele de e-commerce compatibilă cu un domeniu aflat în plină efervescență, comerțul agentic.

Prin acest parteneriat, Revolut Pay devine una dintre primele metode de plată din UE compatibile cu Agent Payments Protocol (AP2) de la Google.

Ca urmare a acestei colaborări, Revolut Pay, care este deja cunoscută ca soluție de plată sigură, universală și ușor de folosit, va stimula vânzările pentru comercianții Revolut Business, în mediile de e-commerce automatizate și conversaționale.

AP2 este un protocol dezvoltat de companii de top din domeniul plăților și al tehnologiei care permite inițierea și efectuarea de tranzacții realizate de agenți de inteligență artificială (IA) între diverse platforme.

În concordanță cu regulile și standardele industriei, protocolul stabilește un cadru independent pentru ca utilizatorii, comercianții și furnizorii de servicii de plăți să facă tranzacții cu încredere, utilizând toate tipurile de metode de plată. În plus, Revolut contribuie direct la protocolul AP2 al Google, adaptând fluxurile în mod special pentru plățile de la cont la cont.

„Viitorul comerțului online nu constă doar într-un website, ci implică multă conversație. Noi intenționăm să ducem industria dincolo de modelul click-and-pay într-o lume unde un asistent IA face toată operațiunea de checkout în locul tău. Integrând Revolut Pay în comerțul agentic, intenționăm să le oferim clienților noștri cele mai sigure și mai plăcute experiențe atunci când folosesc tranzacții bazate pe IA. Aceasta va asigura viteză, încredere și va reduce fricțiunea pentru viitoarele generații de cumpărători”, a declarat Alex Codina, General Manager Revolut Acquiring.

„În viitor, comerțul digital se va baza pe încredere, securitate și viteză. Prin valorificarea protocolului AP2 al Google, Revolut va elimina bătăile de cap pentru cei care fac cumpărături asistate de IA. Împreună, Revolut și Google transformă comerțul digital pentru milioane de utilizatori din Spațiul Economic European (SEE) și Regatul Unit al Marii Britanii”, a declarat Tara Brady, Președinte Google Cloud EMEA.

Cu Revolut Pay, tranzacțiile clienților sunt gestionate de infrastructura securizată a Revolut, incluzând notificări instantant și monitorizare integrată pentru prevenirea fraudelor. Soluția creează o experiență mai sigură pentru clienți și crește ratele de conversie pentru comercianți.

De asemenea, oferă o platformă de plată de încredere, familiară, pentru acest nou canal de comerț. Pentru comercianții Revolut Business, valoarea strategică a adoptării comerțului agentic constă în pregătirea pentru viitorul plăților. Revolut se dovedește astfel a fi un partener de încredere care sprijină comercianții să prospere în ecosistemul comerțului agentic, aflat în continuă evoluție.

Prin compatibilitatea Revolut Pay cu orice agent, Revolut abordează direct schimbarea modului în care consumatorii vor interacționa cu economia digitală, asigurând că produsul său de plată de bază este prezent acolo unde clienții își fac achizițiile.