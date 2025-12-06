Concluziile Summitului Național #WeAreHalf 2025, desfășurat recent la Parlament, arată că țara noastră funcționează, practic, cu doar jumătate din potențialul său economic.

În România, unde decalajul de ocupare între femei și bărbați se situează la 17% – unul dintre cele mai ridicate din Europa – iar rata totală de ocupare este de doar 63%, experți din mediul public, afaceri și diplomație avertizează că subreprezentarea femeilor în economie, leadership și decizie constituie o vulnerabilitate strategică pentru dezvoltarea țării.

Datele recente ale INS, corelate cu analize internaționale, evidențiază o problemă structurală complexă: munca neremunerată, lipsa unei legislații privind reprezentarea, violența domestică, disparitățile salariale și segregarea ocupațională. Summitul Național #WeAreHalf 2025, organizat de Asociația Solidaritate și Egalitate, s-a impus drept cel mai amplu forum de discuții și propuneri privind egalitatea reală între femei și bărbați în România.

Deschiderea conferinței a fost marcată de o intervenție fermă a deputatei Alina Gorghiu, președinta Comisiei Speciale „România fără violență domestică”, care a prezentat cu claritate contextul social în care se desfășoară viața femeilor din România.

„Aș vrea o sală de bărbați care să intre în această dezbatere cu argumente despre de ce femeia la masa deciziei. Sau, mai corect, de ce împreună la masa deciziei, cum ar fi firesc”, a spus Gorghiu.

Ea a prezentat cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică și ale instituțiilor și altor organizații internaționale:

● femeile câștigă cu 500 de lei mai puțin pe lună decât bărbații;

● 97% dintre muncile casnice sunt efectuate de femei, peste 1,3 milioane de românce lucrând zilnic „muncă invizibilă”, neremunerată;

● femeile reprezintă doar 17% din Parlament, cel mai scăzut procent din ultimii 20 de ani;

● 120.000 de dosare de violență domestică au fost deschise în ultimul an.

„Avem o lege care ar introduce un minim de 30% reprezentare pentru ambele sexe în Parlament și administrație, dar de patru ani este blocată. Este o decizie care stă exclusiv la votul bărbaților”, a afirmat ea.

Fondatoarea mișcării sociale #WeAreHalf, Mihaela Raluca Tudor, a dus discuția la nivelul impactului economic și social al acestor dezechilibre.

„Egalitatea de șanse nu este doar o valoare morală, ci un indicator al sănătății unei economii. România funcționează astăzi cu doar jumătate din potențialul ei real, pentru că jumătate dintre resursele ei — femeile — sunt subreprezentate în economie, în leadership și în procesul decizional”, a declarat aceasta.

Mihaela Raluca Tudor a punctat că problema României nu constă în lipsa femeilor educate și competente, ci în absența structurilor care să le permită să-și valorifice influența: de la cadrul legislativ și accesul pe piața muncii, până la cultura organizațională și suportul pentru munca de îngrijire.

„Ne lipsesc structurile, nu femeile pregătite. #WeAreHalf, inițiată de Asociația Solidaritate și Egalitate, este spațiul unde aceste structuri încep să se construiască prin dialog, presiune publică și soluții concrete.”

Ambasadoarea Norvegiei a oferit un contrast necesar: chiar și statele considerate modele de egalitate se confruntă cu blocaje.

„Da, Norvegia a avansat mult. 60% dintre studenți sunt femei, 75% dintre femei lucrează full-time, avem grădinițe accesibile și 65% dintre bărbați iau concediu paternal în primul an de viață al copilului. Dar avem doar 25% femei în poziții de top”, a declarat Lunde.

Ea a atras atenția că, pe termen lung, economia nu poate suporta scăderea implicării femeilor pe piața muncii, mai ales în contextul unei tendințe recente: tot mai multe femei optează pentru programe part-time, ceea ce afectează veniturile, mobilitatea profesională și pensia.

Ambasadoarea a atins și o problemă rar discutată public:

„37% dintre căsătoriile din Norvegia se încheie prin divorț. Femeile care nu au lucrat full-time ajung adesea în situații financiare vulnerabile, fără suficiente puncte de pensie.”

La nivel global, a amintit ea:

● 60% din populația lumii trăiește în teritorii unde avortul este legal;

● mortalitatea maternă a scăzut cu 34% în ultimele două decenii;

● accesul la planificare familială și la educație pentru fete a crescut semnificativ.

Aceste date, spune ambasadoarea, arată că progresul este posibil, dar că nu există nicio țară în care egalitatea să fie „finalizată”.

România pierde resurse esențiale prin lipsa participării femeilor – concluziile Summitului #WeAreHalf 2025

Intervențiile celor trei lideri prezenți la Summitul Național #WeAreHalf 2025 au evidențiat un mesaj clar: România pierde anual resurse economice, sociale și umane esențiale din cauza participării limitate a femeilor în economie și decizie.

Dezbaterile au inclus contribuții din partea liderilor instituționali și politici – Alina Gorghiu, președinta „România fără violență domestică”, Ramona Mihăilă, director de cabinet ANES, senatoarea Nicoleta Pauliuc și Loredana Mihăilă, vicepreședintă OFA UGIR. Mediul de afaceri a fost reprezentat de Violeta Balint (Sennheiser România), Gabriela Bereș (Puratos România) și Roxana Popescu (Avon România), iar perspectiva media și culturală a venit prin Andra Mureșan (Scena9), Mihaela Crăciun (TVR) și scriitoarea Ioana Nicolaie. Alte contribuții valoroase au fost aduse de Camelia Botezatu (Emblematic România), Virginia Oțel (Advisory Council PWN Global), Marina Coandă Bundac (BONTE Foundation), profesorul Sebastian Onac (Campusul Medical Maria Beatrice) și Andreea Paul (fondatoarea think-tank-ului INACO).

Evenimentul a fost susținut de Kaufland România, partener principal, alături de Tudor Communications, Puratos România, Sennheiser România, Exim Banca Românească, De’Longhi, Avon România, La Cocoș, AFSRU, Emblematic România, Federația Filantropia, Public Affairs Solutions, Hellenic Wellbeing, Icon Arts, Ramona Pintea Art și Jidvei.

Summitul #WeAreHalf 2025 a devenit astfel un reper anual și un punct de presiune publică pentru politici de egalitate și dezvoltare economică în România.

Despre Asociația Solidaritate și Egalitate

Asociația coordonează mișcarea națională #WeAreHalf, lansată acum trei ani, recunoscută național și internațional pentru impactul social. Reunește peste 3.000 de membri și zeci de instituții, companii și organizații. Scopul său este creșterea participării femeilor pe piața muncii, reducerea inegalităților structurale, sprijinirea femeilor vulnerabile și promovarea leadershipului feminin în România.